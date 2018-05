Le elezioni anticipate hanno un costo | ecco quale sarebbe il prezzo per il nuovo Governo

Cottarelli sale al Colle - senza ministri - . Si avvicinano le elezioni anticipate : Ma l'ipotesi appare assai remota, anche perché difficilmente il leghista rinuncerebbe, giunti a questo punto, a rinominare Paolo Savona come ministro dell'Economia. L'unica strada percorribile, ...

Cottarelli sale al Colle (senza ministri). Si avvicinano le elezioni anticipate : Sembrava solo una formalità. Carlo Cottarelli convocato al Quirinale per le 16.30, la lista dei ministri di fatto pronta, una rapido colloquio con Sergio Mattarella e poi la speranza che il governo neutrale, complice anche il “pressing” di spread e mercati, potesse ottenere la fiducia della Camere.

SONDAGGI POLITICI/ elezioni anticipate : Lega-M5s insieme valgono il 53 - 7% - Pd al 18% : SONDAGGI POLITICI Elettorali, cosa succede con Elezioni anticipate? Ist. Cattaneo, Lega e M5s insieme straccerebbero Pd-Forza Italia nei collegi uninominali. Scelta Colle non convince(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:07:00 GMT)

elezioni anticipate - Razzi : “Potrei candidarmi con la Lega. Chiamo sempre Berlusconi ma non mi risponde mai” : “Ricandidarmi alle prossime Elezioni? Io sono pronto, nella vita bisogna essere sempre pronti per andare avanti. Chi si ferma è perduto. Ci sono tantissime possibilità che io mi candidi con la Lega. Ho sempre sostenuto e sostengo Berlusconi, ma lo Chiamo sempre per incontrarlo e lui non mi risponde”. Lo annuncia ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) l’ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, che aggiunge: “Io alla fine per fare ...

Europa - Europa e ancora Europa : questo il programma che serve al Pd - in caso di elezioni anticipate : Europa, Europa e ancora Europa. questo deve essere il programma della prossima campagna elettorale per il Partito Democratico. elezioni che alla luce delle novità di queste ore sono un scenario plausibile. Adesso che l'Unione Europea è sempre più messa in discussione, anche in casa nostra, da forze fortemente sovraniste, il nostro compito, come Pd é di proporci come forza politica nettamente europeista. Cercando ...

Maria Elisabetta Casellati - la profezia da Fabio Fazio sulle elezioni anticipate : 'Perché non si voterà presto' : I tempi per lo scioglimento delle Camere e la convocazione delle elezioni anticipate rischiano di allungarsi, e di parecchio. La conferma è arrivata anche dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta ...

SALTA GOVERNO M5S-LEGA - CONTE DIMESSO/ Savona giudicato inadatto - Mattarella "deciderò su elezioni anticipate” : GOVERNO M5S-LEGA, Mattarella fa SALTAre tutto per il nodo Savona. CONTE DIMESSO, ira Di Maio-Salvini: "deciderò a breve su Elezioni anticipate con il Parlamento"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 20:42:00 GMT)

Mattarella : “elezioni anticipate. Decisione nelle prossime ore” : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio ha spiegato la sua scelta. “Ho sperimentate tutte le possibili

Corruzione in Spagna : Rajoy assediato dall'opposizione e dai suoi alleati. Ciudadanos chiede elezioni anticipate : Il governo del primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha ricevuto una 'mozione di censura' da parte dell' opposizione socialista ed è stato abbandonato anche dai suoi alleati centristi di Ciudadanos , ...

SPAGNA - SCANDALO CORRUZIONE : RAJOY “NO elezioni ANTICIPATE”/ Psoe-Ciudadanos : accuse contro Popolari e calcoli : Caos in SPAGNA, mozione sfiducia socialisti contro premier RAJOY e contro il Governo: SCANDALO dei fondi neri nel Pp, dopo sentenza Gurtel, apre terremoto. Ciudadanos "ELEZIONI anticipate"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:20:00 GMT)

Spagna - il governo Rajoy rischia. Psoe presenta una mozione di censura - Ciudadanos chiede elezioni anticipate : Guai in vista per il governo spagnolo guidato dal premier conservatore Mariano Rajoy. Il Psoe ha infatti registrato al Congresso dei deputati una mozione di censura contro Rajoy all'indomani della 'sentenza Gurtel' che ha condannato per corruzione il Partido Popular, lo stesso del capo del governo. La direzione socialista è stata convocata in sessione straordinaria dal segretario Pedro Sanchez. Il leader di Podmeos Pablo Iglesias ha ...

Spagna - mozione sfiducia socialisti contro Rajoy/ Scandalo fondi neri Pp : Ciudadanos - “elezioni anticipate” : Caos in Spagna, mozione sfiducia socialisti contro premier Rajoy e contro il Governo: Scandalo dei fondi neri nel Pp, dopo sentenza Gurtel, apre terremoto. Ciudadanos "elezioni anticipate"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:22:00 GMT)

Governo - elezioni anticipate : l'ipotesi da fantascienza sul tavolo del presidente senza il governo Lega-M5s : Se fallisse la trattativa tra M5s e Lega , tornerebbe l'incubo di elezioni in estate. Luglio? No, peggio. Secondo un retroscena di Ugo Magri sulla Stampa , in Parlamento si starebbe facendo strada la ...

Goldman Sachs ripete : mercati compiacenti nel prezzare rischio Italia - elezioni anticipate più probabili : Goldman Sachs ripete quanto affermato in una recente nota, ovvero che i mercati rimangono calmi in modo straordinario di fronte a una situazione di incertezza politica significativa in Italia: