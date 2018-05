Le conseguenze della crisi italiana sull’Europa secondo la stampa estera

La violenza di genere e le conseguenze complesse e durevoli nel tempo sulla salute della donna : Questo post è a cura di Luigi Valenzano, Specialista in DermatologiaCon l'espressione " violenza di genere " si designa oggi ogni forma di violenza contro le donne che consiste in un fenomeno specifico e diverso da tutti gli altri tipi di violenza . Questo infatti contempla una gamma di comportamenti prevaricatori effettuati su donne e bambine, e come tali, considerati una grave violazione dei diritti umani anche dall'autorevole parere di ...

“Era solo un taglietto”. E la sua vita è un inferno. Prepara il pranzo della domenica per figlie e nipotini - poi si accorge di quella ferita da nulla : la sottovaluta - ma fa malissimo. Le conseguenze sono devastanti : Una giornata felice in famiglia si è trasformata in una tragedia inconcepibile. Una sciocca disattenzione ha compromesso per sempre la vita di una donna inglese di 54 anni. Margeurite Henderson in una domenica come tante aveva organizzato un pranzo presso la sua abitazione a Crosshill in Scozia. In casa figlie e nipotini per trascorrere del tempo sereno insieme. Mentre Preparava il pranzo la nonna britannica si era fatta un taglietto da ...