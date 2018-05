sport.ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: #lazio, #lukaku: «Frenato dagli infortuni. Spero di giocare il Mondiale» - leonardobarassi : RT @ilmessaggeroit: #lazio, #lukaku: «Frenato dagli infortuni. Spero di giocare il Mondiale» - IlmsgitSport : #lazio, #lukaku: «Frenato dagli infortuni. Spero di giocare il Mondiale» - ilmessaggeroit : #lazio, #lukaku: «Frenato dagli infortuni. Spero di giocare il Mondiale» -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Non è stata una stagione semplice per Jordan. Numerosi problemi fisici hanno tormentato l'esterno della, impedendogli di esprimersi al meglio durante la stagione. Convocato dal Belgio per ...