Lazio | dal taglio dei vitalizi 12 milioni per abbattere le liste d' attesa nelle Asl

Lazio - Lotito : "De Vrij? Serviva più rispetto dall'Inter. Per Milinkovic non bastano 100 milioni" : Claudio Lotito alle prese con due casi di mercato, quello chiuso di De Vrij e quello aperto di Milinkovic Savic. "De Vrij? Lo abbiamo schierato contando sulla serietà professionale del giocatore. Poi ...

Gli episodi bonus di Lucifer 3 hanno risposto al cliffanger? Dalla riveLazione di Ella al mondo alternativo : Gli episodi bonus di Lucifer 3 sono stati in grado rispondere alle domande lasciate in sospeso nel grosso cliffanger del finale dElla terza stagione? La risposta è sì. Almeno in parte. La visione di questi due appuntamenti, come previsto, lascia spaesati gli spettatori dato che non sono collegati l’un l’altro e non si posizionano in un ordine cronologico ben preciso all'interno dElla serie. Il primo standalone, come anticipato, è incentrato ...

Terremoto Cuneo : scossa avvertita dalla popoLazione [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto Cuneo : scossa avvertita dalla popoLazione [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto torna la paura all'Aquila. 'Scossa avvertita chiaramente dalla popoLazione' : Una scossa di Terremoto è stata registrata alle 12.41 nell'Aquilano con epicentro Pizzoli . La scossa, di magnitudo 3.0, a profondità di dieci chilometri è stata avvertita chiaramente dalla ...

Uccisa dall’ex nel Pisano - le amiche : “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnaLazioni : Uccisa dall’ex nel Pisano, le amiche: “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni Uccisa dall’ex nel Pisano, le amiche: “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni Continua a leggere L'articolo Uccisa dall’ex nel Pisano, le amiche: “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni proviene da NewsGo.

Ufficiali le rimoduLazioni Vodafone dal 28 maggio : piani coinvolti e aumenti dettagliati : Scattano ufficialmente oggi 28 maggio le rimodulazioni Vodafone che in tanti speravano di saltare dopo il passaggio alla fatturazione mensile stabilita per legge dalle autorità. In realtà il termine è giunti ieri 27 maggio, ma la sostanza non cambia, perché il caso dell'operatore in questione è decisamente unico nel suo genere se pensiamo che l'azienda ha deciso di adottare un approccio completamente diverso rispetto alla concorrenza. Proviamo ...

Venezia - coLazione dal conto choc al bar : 5 euro per un cappuccino - 3 euro per un caffè : Il cliente di un bar di Venezia ha pubblicato sui social network lo scontrino con il conto choc di una colazione fatta qualche mattina fa: 33 euro. "Come può un cappuccino da seduti costare 5 euro?". Il titolare del bar si difende: "Prezzi necessari per stare aperti e offrire servizio di qualità".Continua a leggere

Uccisa dall’ex nel Pisano - le amiche : “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnaLazioni : Uccisa dall’ex nel Pisano, le amiche: “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni Uccisa dall’ex nel Pisano, le amiche: “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni Continua a leggere L'articolo Uccisa dall’ex nel Pisano, le amiche: “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni proviene da NewsGo.

Massacro del Circeo - riveLazione choc di Izzo dal carcere : «Uccidemmo anche una 17enne sul Trasimeno» : Il Massacro del Circeo è arrivato fino al Bellunese: gli autori di stupri e violenze bestiali nel Lazio avrebbero rapito e ucciso anche Rossella Corazzin, la ragazza...

RimoduLazione Vodafone Dal 16 Settembre Aumenti Fino A 3 Euro In Più Al Mese : Rimodulazione Vodafone: dal 16 Settembre 2018 arriveranno Aumenti Fino a 3 Euro al Mese sulle offerte Vodafone Relax o Vodafone Red Abbonamento. Ecco chi saranno i clienti Vodafone che dovranno pagare di più a partire da metà Settembre 2018 Vodafone Aumento Tariffe Da Settembre 2018 Ci risiamo: Vodafone annuncia nuove rimodulazioni: alcune offerte costeranno 3 Euro in […]

Neutrini dal CERN ai LNGS : OPERA presenta i risultati finali sulle oscilLazioni : La collaborazione internazionale dell’esperimento OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) ha presentato il 22 maggio, nel corso di un seminario ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso LNGS dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN, e in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Physical Review Letters, i risultati finali dei suoi 5 anni di osservazione dei Neutrini prodotti con il progetto CNGS, CERN Neutrinos to ...

Facebook - Zuckerberg alla Ue 'Mai più un caso Cambridge Analytica'. Tajani 'Proteggeremo le elezioni dalle manipoLazioni' : Ma anche ricordato il 'ruolo positivo della sua piattaforma 'nelle elezioni del mondo': 'Aiuta i leader come voi a connettervi in modo diretto con gli elettori - ha spiegato il Ceo - e sono ...

INFN - Neutrini dal CERN ai Laboratori INFN del Gran Sasso : OPERA presenta i risultati finali sulle oscilLazioni : È utilizzata anche per ottimizzare l'adroterapia oncologica, ed è stata recentemente impiegata per studiare la Grande Piramide, uno dei più antichi e Grandi monumenti al mondo, costruiti durante la ...