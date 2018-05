LAVORO E POLITICA Le tre carte già pronte per il nuovo Governo

Camusso - in epoca cambiamenti serve politica sul LAVORO : E' necessario, quindi, che si riesca ad avere una politica che guardi al mondo nel lavoro in questo momento di grandi cambiamenti".

LAVORO E POLITICA/ Giovani e pensionati - lo squilibrio da cancellare in Italia : In Italia la situazione occupazionale dei Giovani non è facile e andrebbero adottati degli interventi per migliorarla. Diversamente si aiutano solo i pensionati. MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:07:00 GMT)

Diplomati magistrali al tavolo di LAVORO per la risoluzione politica : I Diplomati magistrali si augurano che il nuovo governo possa partire molto presto. In gioco ci sono i ruoli da salvare. Da più parti circola la notizia che i meriti al TAR si terranno entro i primi giorni di luglio. Per evitare i licenziamenti conseguenti serve una decisione politica, come auspicato da ANIEF, entro il […] L'articolo Diplomati magistrali al tavolo di lavoro per la risoluzione politica proviene da Scuolainforma.

LAVORO E POLITICA/ Così il nuovo Governo può aiutare i giovani : In Italia ci sono misure per cercare di aiutare l'occupazione giovanile, ma non bastano. Il nuovo Governo dovrà cercare di ridurre il cuneo fiscale.

LAVORO E POLITICA/ I progressi da non buttare a mare con il nuovo Governo : Ieri è stato diffuso il Rapporto Istat che contiene anche dati interessanti relativi al mercato del LAVORO proprio quando cambia il Governo.

LAVORO : Fai Cisl - politica ascolti istanze sindacati su caporalato e agisca : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo riscontrato condizioni disumane e di profondo degrado abitativo. Sono quelle in cui vivono decine di migranti per essere arruolati ogni giorno come manodopera illegale, una situazione nota e non certo l’unica in Italia. Siamo ancora più convinti dell’utilità della legge contro il caporalato: una svolta sulla sua completa applicazione, potrebbe ridurre drasticamente il fenomeno, e ...

LAVORO : Fai Cisl - politica ascolti istanze sindacati su caporalato e agisca (2) : (AdnKronos) – Per Rota, “c’è un urgente bisogno che il prossimo governo agisca, con i diversi ministeri competenti, affinché possa attivarsi la Cabina di Regia, prevista dalla Legge 199 per promuovere la stipula di convenzioni e misurare la coerenza dei comportamenti aziendali rispetto alla produzione agricola del territorio, nonché per relazionare ogni anno alle Camere con uno specifico monitoraggio. Si tratta di uno strumento ...

LAVORO E POLITICA/ L'assegno per i disoccupati "ereditato" da Lega e M5s : Finalmente è entrato a regime L'assegno di ricollocazione nazionale: una misura importante che resterà in eredità al nuovo Governo. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 06:07:00 GMT)

La voce della Politica Politica e LAVORO - Tancredi - Ugl - : "Bisogna invertire la rotta" : ... che abbiamo la necessità di favorire la crescita dell'economia reale e non solo di quella virtuale; Significa ripartire dai punti di forza della nostra economia; Significa capire quanto sia ...

LAVORO E POLITICA/ Gli strumenti di Italia - Spagna e Germania contro le crisi aziendali : Le crisi aziendali in Italia, Spagna e Germania vengono affrontate con strumenti di sostegno ai lavoratori piuttosto simili tra loro. Ce ne parla GABRIELE FAVA(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:07:00 GMT)

Capobianco di ConfLAVORO PMI : 'L'incertezza politica vanifica la poca crescita' : Rispetto al periodo pre-crisi, primo trimestre 2008, l'economia italiana registra ancora una perdita del 5,5%. Quanto al mercato del lavoro dopo la battuta d'arresto osservata a fine 2017, a marzo la ...