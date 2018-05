L'auto si ribalta e finisce fuori strada - ventunenne muore nel Foggiano : APRICENA , Foggia, - Un giovane di 21 anni di Apricena, Enzo Saccone , è morto in un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla statale 89, nel Foggiano. Il 21enne era alla ...

Talamone - grave incidente : si ribalta auto con tre ragazzi a bordo - uno è grave / FOTO : Talamone , Grosseto, , 27 maggio 2018 - grave incidente stradale a Talamone , sulla strada provinciale davanti al Camping Village Talamone. Per motivi ancora da accertare, un'auto si è cappottata: il ...

Genova - auto si ribalta sull’A26 : un morto e tre feriti : Genova, auto si ribalta sull’A26: un morto e tre feriti Genova, auto si ribalta sull’A26: un morto e tre feriti Continua a leggere L'articolo Genova, auto si ribalta sull’A26: un morto e tre feriti proviene da NewsGo.

Tragico schianto in autostrada - bus di tifosi si ribalta. Vittime e feriti. Tornavano a casa dopo aver assistito ad una partita della squadra del cuore : Un giornata di festa. La birra fuori lo stadio, i cori ed i trucchi sul viso. Sorrisi che poi si sono trasformati in pianto quando il pullman che li stava riportando a casa si è ribaltato. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per 3 di loro non c’è stato nulla da fare. A quanto riportano i media locali, alla base dell’incidente potrebbe esserci lo scoppio di un pneumatico che avrebbe fatto perdere all’autista il controllo del mezzo. ...

autobus Flixbus si ribalta sulla A4 - 26 feriti : uno è grave : Un Autobus di linea è uscito di strada mentre percorreva l'autostrada A4 finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato. L'incidente ha causato 26 feriti di cui uno molto grave,...

auto si ribalta sulla Siena-Firenze : Nuovo incidente sull'Autopalio la notte del 17 maggio.I vigili del fuoco di Poggibonsi, sono intervenuti intorno alle 1.50 sulla Firenze Siena tra le uscite Colle Nord e Colle Sud direzione Siena per ...

Incidente stradale/ Noventa di Piave - auto sbanda e finisce ribaltata in un fossato : morto 31enne : Incidente stradale a Noventa di Piave: auto sbanda e finisce ribaltata in un fossato, morto 31enne. Le ultime notizie: violento frontale a Villa Santina, salvi i due automobilisti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:02:00 GMT)

Camion ribaltato lungo l'autostrada A26 : ferito l'autista : Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al ribaltamento di un autoarticolato lungo l'autostrada A26. L'incidente si è verificato nel tratto compreso fra Occimiano e Casale in direzione ...

Si ribalta in auto - ragazza muore sotto gli occhi del marito : Una ragazza di 22 anni, Giada Uggenti, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto oggi, mercoledì 16 maggio, sulla strada provinciale che collega Ostuni a...

auto si ribalta a Tre Ville - illeso il conducente : TRE Ville . Un uomo, alla guida di una Renault Clio, ha perso il controllo della sua vettura, che si è ribaltata. Fortunatamente per il conducente né ferite né lesioni, solo un grande spavento. Sul ...

Si ribalta con la sua auto : il video shock del post incidente è su Facebook- VIDEO : Non siamo in grado di dirvi- allo stato attuale delle cose- a quale fatto di cronaca recente si riferisca il VIDEO . La reazione dei followers della pagina di fronte al VIDEO shock Alla visione del ...

Sassari - l’auto si ribalta e prende fuoco : Alessandro muore a 22 anni andando a lavoro : Alessandro Ortu, un giovane di ventidue anni di Porto Torres, è morto carbonizzato dentro l'auto che si è incendiata dopo essersi ribaltata. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica: il giovane stava andando al centro commerciale Auchan, a Predda Niedda, dove lavorava. I vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme, ma per lui era troppo tardi.Continua a leggere

Varese - incidente stradale sull'A8 : 2 morti/ auto sbanda e si ribalta : in cinque tra le lamiere : Varese, incidente stradale sull'A8: 2 morti e tre feriti, due dei quali molto gravi. E' avvenuto nella serata di ieri: Auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:52:00 GMT)

auto si ribalta dopo scontro con furgone sulla S.S. 106 nel catanzarese - tre feriti : Incidente stradale sulla Ss106 varA in direzione Soverato , CZ, dopo lo svincolo per il Comune di Borgia. Le vetture coinvolte sono un Autofurgone ed una Fiat Panda. Quest'ultima a seguito dell'...