L’auto si ribalta e finisce fuori strada | Enzo muore a 21 anni

Toglie la cintura di sicurezza per fare un selfie : L’auto si ribalta e Kailee muore a 16 anni : Kailee Mills è morta a 16 anni in un incidente stradale a pochi metri da casa, dove stava rientrando dopo una festa: si è tolta la cintura di sicurezza per scattare un selfie ma in quel momento l'auto sulla quale viaggiava ha sbandato, si è ribaltata e lei è volata fuori dall'abitacolo. "Era il nostro raggio di sole. Una distrazione l'ha portata via".Continua a leggere