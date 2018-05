L’Australia sta cercando decine di atleti stranieri “scomparsi”

Sette persone – tra cui quattro bambini – sono state trovate morte nel sud ovest del L’Australia : Sette persone – tra cui quattro bambini – sono state trovate morte in una proprietà rurale nel sud ovest dell’Australia, vicino alla città di Margaret River. Le Sette persone trovate morte hanno tutte ferite di arma da fuoco: cinque, tra The post Sette persone – tra cui quattro bambini – sono state trovate morte nel sud ovest dell’Australia appeared first on Il Post.

Volley - inizia l’estate dell’Italia : gli azzurri convocati per le amichevoli con L’Australia. Poi tutti alla Nations League : Sta per incominciare la lunga estate per la Nazionale Italiana di Volley maschile. L’esordio nella neonata Nations League è previsto per venerdì 25 maggio in Serbia ma prima gli azzurri si prepareranno all’appuntamento con un collegiale e due amichevoli di preparazione contro l’Australia: il 19 maggio al PalaCafiore di Reggio Calabria e il giorno successivo al PalaCatania della città siciliana. Questi i ragazzi convocati dal CT ...