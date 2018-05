L' assessore Mar e il consigliere Senno alla presentazione della terza edizione di

Savona - al centro gli incontri sulla violenza di genere - assessore Marozzi : "Uniti per questa piaga" : L'assessore Marozzi incontra le associazioni di pari opportunità e che si occupano del femminile della provincia di Savona. Si tratta di un incontro preliminare tenutosi il 22 Maggio in vista dell'...

La vicesindaco Scavuzzo e l'assessore Cocco incontrano il Commissario europeo per l'economia e la società digitali Mariya Gabriel : All'incontro hanno preso parte anche Gaela Bernini, responsabile Area Scienza e sociale di Fondazione Bracco, Donatella Sciuto, Prorettore del Politecnico di Milano e l'onorevole Patrizia Toia.

Rilancio delle marine - l'assessore Miglietta incontra Balneari : dialogo sul Piano Coste - : "L'obiettivo " ha detto Miglietta " è diversificare e dare stabilità a questa economia". Condivisione piena da parte degli assessori presenti all'incontro che si è tenuto negli uffici di viale ...

Venezia : assessore Jesolo - in estate divieto di consumare bevante alcoliche fuori dai locali : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) – “Già da sei anni abbiamo adottato una delibera comunale che vieta il consumo di alcol al di fuori dei locali pubblici nel periodo estivo. Una misura che ha dato già buoni risultati in passato ed è entrata in vigore quest’anno nei recenti ponti primaverili”. Così l’assessore alla sicurezza del Comune di Jesolo (Venezia), Otello Bergamo all’Adnkronos spiega come ...

star cup - presidente marini e assessore bartolini alla cerimonia di apertura : "una grande festa dello sport per far trionfare i valori della ... : ... un torneo di calcio a 5, che dura qualche giorno e coinvolge oltre 100 squadre, espressione delle Parrocchie e che costituisce un appuntamento fisso per l'intero territorio e il mondo sportivo. La ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le imprese è l’innovazione : Venezia, 22 apr. (AdnKronos) – In Veneto la crisi è ormai alle spalle, ma la Regione non abbassa la guardia, ed anzi rilancia con azioni propulsive dell’economia, del lavoro, dell’occupazione. A farsene interprete è l’assessore regionale all’economia Roberto Marcato che all’Adnkronos, spiega come: “le imprese venete attive a fine 2017 erano 434.137, con 2.125.690 occupati complessivi. Ma, i dati ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le imprese è l’innovazione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Un secondo fronte che abbiamo attivato è la diffusione su tutto il territorio regionale della banda ultra larga – spiega Marcato- che deve essere presente anche nelle aree meno profittevoli per le imprese di tlc. Grazie ad un accordo con il Mise, sono previsti 400 milioni di euro per diffondere le nuovi rete ovunque. E così, con questi due piani arriviamo ad un totale di un miliardo di euro di ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le imprese è l’innovazione (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – E, alla vigilia della festa del Primo Maggio, l’assessore Veneto all’economia infine non manca di rilanciare una battaglia che gli sta particolarmente a cuore: quella della chiusura degli esercizi commerciali: “l’altro giorno ho portato in giunta regionale una delibera su un progetto di legge statale che prevede di tenere chiuso nelle 12 festività religiose e laiche ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie per le imprese è l’innovazione (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “La liberalizzazione, sulla base delle risultanze statistiche, non ha comportato quel generale aumento della produttività, dei fatturati e della competitività delle imprese commerciali – sottolinea Marcato – si è solo determinata una diversa modulazione della spesa delle famiglie, concentrata nei week-end in cui la grande distribuzione, a differenza delle altre tipologie di esercizi ...