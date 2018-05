L' ascensore non c' è | donna muore precipitando per 6 piani

Da dieci anni una mamma disabile non può entrare nella sua casa popolare : "Manca l' ascensore " : Angela ha 67 anni e vive in una casa popolare nel rione Sant'Elia a Brindisi. Costretta su una sedia a rotelle a causa del diabete, accompagnato da una lunga serie di complicazioni (aneurisma, trombosi, cardiopatia e altro...

Una coppia non riconosce Heynckes in ascensore : 'Lei è un tifoso Bayern?' : A quella domanda proprio non voleva crederci: avrà pensato si trattasse sicuramente di uno scherzo, un filo d'ironia proprio alla vigilia di quella che potrebbe essere la giornata del nuovo trionfo in ...