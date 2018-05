L' articolo 65 del Trattato Ue è la via d' uscita dalla crisi? L' economista Brancaccio a

articolo 92 e impeachement - Mattarella ha abusato della Costituzione? : Lo “scontro istituzionale” – come lo ha definito Di Maio – tra un presidente della Repubblica e una maggioranza parlamentare costituita è, secondo molti analisti, senza precedenti e se ne parlerà a lungo, anche per le conseguenze al momento imprevedibili. Secondo i costituzionalisti, Sergio Mattarella nella sua decisione di respingere il nome di Paolo Savona all’Economia, ha esercitato i suoi poteri costituzionali, ...

La «voce» del Colle su Europa e articolo 81 : Si è subito riconosciuta la “voce” di Sergio Mattarella in quel testo letto dal premier incaricato all’uscita del loro primo colloquio. «Sono consapevole della necessità di confermare...

Tre anni di carcere per un articolo satirico : è allerta censura in un Paese membro dell'UE : Infine giudica la Polonia un Paese culturalmente arretrato e stupido per la stretta relazione tra politica e religione. Letto l'articolo uno dei lettori del giornale al procuratore regionale se le ...

Royal wedding - cosa si dicevano il Principe Harry e Meghan durante le nozze? Ecco la lettura del labiale articolo : Milioni di telespettatori in tutto il mondo hanno seguito lo scorso 19 maggio il Royal wedding più atteso dell'anno. Quello …

Gli orrori che si nascondono dietro la porta del Vault 11 - articolo : Posizionata all'interno delle montagne l'entrata che porta al Vault 11 è quel tipo di porta che normalmente si vede di fronte a una baracca. Legno che sta marcendo, chiodi e ragnatele che si aggrappano all'esistenza proprio come le persone del deserto del Mojave post-apocalittico di Fallout. La Confraternita d'Acciaio ci ha inviato qui per trovare un regolatore di pressione differenziale, una delle parti necessarie per riparare il loro sistema ...

Le uscite del mese di maggio - articolo : Ci troviamo di fronte a un 2018 che non lascia davvero spazio a momenti di tregua e, dopo un mese che ci ha regalato un God of War che è stato accolto praticamente all'unanimità come un capolavoro, siamo alle prese con un maggio che promette ancora una volta faville praticamente per ogni piattaforma. Come da tradizione le produzioni indipendenti potenzialmente molto interessanti ci sono eccome (FAR: Lone Sails, Yoku's Island Express, Agony, ...

Ecco a voi il nuovo sistema di benchmark PC del Digital Foundry - articolo : È tempo di novità, cari lettori! Con il restyling di Eurogamer, siamo lieti di rivelarvi qualcosa di speciale a cui abbiamo lavorato per molto tempo: una completa revisione del modo in cui vi mostriamo i nostri benchmark dei giochi PC e dell'hardware, che vi darà un accesso senza precedenti a tutti i dati che abbiamo messo insieme nelle nostre recensioni.E qual è il vantaggio quindi? Beh, è molto semplice. Il nuovo sistema di benchmark di ...

L'industria del retro gaming potrebbe uccidere la preservazione dei videogiochi - articolo : Non c'è mai stato un momento migliore per giocare ai vecchi videogiochi. Aziende come Nintendo e Sega stanno riconnettendo gli utenti con le proprie eredità attraverso prodotti come SNES Classic Edition e la gamma di giochi su smartphone Sega Forever, mentre tante società di terze parti come Analogue, Hyperkin, retro-Bit e AtGames stanno realizzando cloni di sistemi che offrono la possibilità di giocare con le cartucce originali con i vantaggi ...

Una revisione hardware di Switch potrà estendere il ciclo vitale della console? - articolo : Qualche tempo fa sono emerse news sui piani per l'immediato e per il lungo termine di Switch, riportati da the Wall Street Journal, tali e quali. Il titolo ha reso evidente che non ci sarà una revisione hardware di Switch quest'anno, con Nintendo che intende incentrare i suoi sforzi sulle periferiche USB-C e sull'interessante iniziativa Labo. Ma nell'ultima conferenza con gli investitori, il CEO di Nintendo Tatsumi Kimishima ha parlato dei suoi ...

La storia di violenza alla base dell'ambientazione di Far Cry 5 - articolo : Negli ultimi mesi, prima del rilascio del gioco, c'era nell'aria una strana sensazione, come se la scelta del setting statunitense per Far Cry 5 fosse una sorta di “ritorno a casa” per la celeberrima serie. È qualcosa che ho avvertito già nel coverage del gioco, il che è abbastanza strano considerando che la serie è nata in Germania, originariamente era ambientata in Micronesia e ora è nelle mani di Ubisoft Montreal (la branca canadese di uno ...

Butac - sequestro preventivo per BufaleUnTantoAlChilo/ Lo staff : 'querela da un medico per articolo del 2015' : Butac, sequestro preventivo per BufaleUnTantoAlChilo: querela per diffamazione "blocca" sito anti bufale, social in rivolta. Le ultime notizie.

Il Movimento 5 Stelle propone il ripristino dell'articolo 18 : Pasquale Tridico è docente di economia presso l’Università Roma Tre ed è l’autore del programma politico sul lavoro proposto dai pentastellati. Era ospite alla trasmissione “Circo Massimo” su Radio Capital, dove alla domanda fatta da Massimo Giannini su un’eventuale reintroduzione dell’Articolo 18, il candidato del Movimento ha affermato che esiste una eventuale possibilità di ripristino. In un possibile governo Cinque Stelle, Pasquale Tridico è ...

Il ministro del Lavoro M5S : «Rimettiamo l'articolo 18. Lo vogliono anche gli autori del jobs act» : Reintrodurre l'articolo 18 nello statuto dei lavoratori: è l'idea di Pasquale Tridico , il ministro del Lavoro e del Welfare del Movimento 5 Stelle , qui le sue proposte, , l'uomo indicato da Luigi Di ...