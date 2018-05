L' arte dietro l' arte da Canova a Sironi | ecco i segreti del lato B delle opere

Governo - Salvini non fa passi indietro : La lista dei ministri è pronta. O si parte o si vota : Teleborsa, - Matteo Salvini pronto a rompere sul Governo qualora continuasse a persistere il veto del Quirinale sul nome di Paolo Savona all'Economia. " Io ho detto "O si parte o per noi basta". Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno". Ha risposto così ...

Governo - Salvini : “Basta passi indietro - o si parte o si vota”. Savona resta il nome per l’Economia : Era «arrabbiatissimo», con il vero rischio di una «ulteriore frattura tra i palazzi del potere e gli italiani», lo è ancora di più. Matteo Salvini non intende retrocedere sul nome di Paolo Savona all’Economia e consegna la lista dei «suoi» ministri al presidente del Consiglio incaricato. «passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, abbiamo f...

Rimozione dei giochi con contenuti sessuali da Steam : Valve fa in parte marcia indietro? : Ve ne abbiamo parlato solo alcuni giorni fa: Valve pareva intenzionata a censurare tutti i giochi con contenuti sessuali arrivando anche alla Rimozione da Steam nel caso in cui gli sviluppatori non fossero intervenuti per modificare le sezioni ritenute inadatte.Secondo quanto segnalato da DualShockers, pare proprio che Valve abbia scelto di fare almeno in parte dietrofront. Ma cosa significa esattamente? Andiamo con ordine. Alcuni giorni fa ...

Di Maio : 'Faccio un passo indietro - ma anche Berlusconi si faccia da parte' : 'Se il problema sono io, sono pronto a fare un passo indietro e a scegliere un premier terzo con il leader della Lega Matteo Salvini . Ma non siamo disponibili a entrare in un governo con Silvio ...

Sky arte - Afterhours : dietro le quinte del concerto del trentennale : Dentro una sala prove appositamente allestita, gli Afterhours si preparano al concerto al Forum di Assago: evento celebrativo del loro trentennale. Tre ore di musica che hanno fatto impazzire i fan il 10 aprile, con il Palazzetto tempio della musica praticamente sold out e un pubblico arrivato da tutta Italia. Con il documentario Afterhours VS FORUM – Cose semplici e banali in onda in prima visione assoluta mArtedì 1° maggio su Sky Arte HD ...

F1 Azerbaijan - raffiche di vento : possibile partenza dietro le safety car : BAKU - A Baku c'è vento forte sulla pista con le raffiche che arrivano agli 80-90 km/h. Se le condizioni meteo non dovessero migliorare, le auto potrebbero partire dietro la safety car come quando ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : nella pistola 10 metri maschile indietro gli azzurri. Vince artem Chernousov : Prosegue a Changwon, in Corea del Sud, la seconda tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno: nella pistola 10 metri maschile Vince il russo Artem Chernousov, mentre i tre azzurri impegnati concludono molto lontano dalle prime posizioni che portano alla finale a otto. Nelle qualifiche vinte dal bulgaro Samuil Donkov con 586, gli italiani si fermano lontano da quota 581, che assegna l’ottavo ed ultimo posto in finale: Paolo Monna si ...