L' Arabia Saudita pronta a criminalizzare le molestie sessuali

Tv : ascolti - oltre 6 mln per Italia-Arabia Saudita : In prima serata su Rai1 l’amichevole di calcio tra Italia e Arabia Saudita è stata vista da 6 milioni e 20mila telespettatori con il 23,8% di share risultando il programma più visto di prima serata. L'articolo Tv: ascolti, oltre 6 mln per Italia-Arabia Saudita sembra essere il primo su CalcioWeb.

L'Italia subisce gol dall'Arabia Saudita e il web insorge : "Non vi vergognate?" : L' Italia di Roberto Mancini è piaciuta per circa un'ora contro l'Arabia Saudita Gli azzurri hanno disputato un buon primo tempo contro un'avversaria modesta che parteciperà però al Mondiale in Russia.

Italia-Arabia Saudita : buona la prima del Mancio Video : buona la prima per la nuova nazionale italiana guidata dal CT Roberto Mancini [Video] che si è imposta per 2-1 sull'Arabia Saudita, ritrovando un successo che mancava ormai da cinque partite. Una vittoria che fa morale e permette di far partire bene la rifondazione della maglia azzurra, cercando di scrollarsi di dosso la delusione per non essere andati al Mondiale in Russia. Oltre al risultato, ciò che si aspettava di capire maggiormente era la ...

Mario Balotelli - contro l'Arabia Saudita spunta lo striscione razzista : 'Il mio capitano è di sangue italiano' : L'accoglienza per Mario Balotelli dopo cinque anni di assenza dalla Nazionale non è stata delle migliori. Dalla tribuna di San Gallo è apparso uno striscione contro SuperMario fatto poi rimuovere ...

Parte bene l'Italia di Mancini - 2-1 all'Arabia Saudita : Roma, 29 mag. , askanews, Parte bene l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Al 'Kybunpark' di San Gallo, alla prima uscita della sua storia nella città svizzera, l'Italia batte ...

Amichevoli : Italia-Arabia Saudita 2-1 - ci pensano Balotelli e Belotti : Mancini inizia con un successo, ma c'è molto da lavorare: Criscito colpisce una traversa, la nazionale di Pizzi accorcia con Al Shehri

Italia-Arabia Saudita - Mancini : 'Benissimo per oltre un'ora. Balotelli? Può fare molto meglio' : Buona la prima per Roberto Mancini , la sua giovane Italia stende l' Arabia Saudita e comincia con il piede giusto questo nuovo corso azzurro. Prestazione solida per Bonucci e compagni, capaci di ...