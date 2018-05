L' analisi dell' Ocse | ' L' incertezza politica frena la crescita'

L’analisi della sconfitta del Pd : “Abbiamo perso perché non abbiamo difeso l’immigrazione” : "abbiamo perso perché non abbiamo saputo imporre un'agenda e un racconto del paese, ma abbiamo giocato su un campo disegnato dai nostri avversari. Uno degli esempi che meglio spiega quanto sto provando a dire è proprio il tema dell'immigrazione. Quando abbiamo sostenuto che i flussi migratori mettevano a rischio la democrazia nel nostro paese abbiamo scelto di dire una cosa enorme e enormemente falsa", scrive il presidente Pd Matteo Orfini ...

Aperto un dibattito interno sull'analisi del voto dei Circoli PD dell'Unione dei Comuni di Monte Con : Non siamo riusciti a dare la speranza di un mondo migliore, di una Italia migliore. Oggi, l'incognita della formazione del nuovo governo e del nuovo ruolo che il Partito è chiamato a svolgere, dopo ...

[L'analisi] Di Battista padre e figlio e l'assurda minaccia al Capo dello Stato. Evaporata in poche ore : All'orizzonte sembra profilarsi una fase politica e istituzionale di "stop and go", di strappi e ricuciture. Di forzature e mediazioni. Sempre che il tentativo del professore Conte di varare il nuovo ...

[L'analisi] Il curriculum di Conte e quello della Fedeli. Vi spiego chi davvero si deve vergognare : Tuttavia una volta fatta questa premessa , occorre abbandonare per un attimo il candidato premier gialloverde, per provare a spiegare cosa sta accadendo nel meraviglioso mondo dei media, il paradiso ...

L'analisi/ 22 maggio : Colle in stand-by - al vaglio l'impianto dell'idea Conte : Notizia immediatamente rilanciata in tutto il mondo dove di solito le piccole "imprecisioni" vengono giudicate con maggiore severità che in Italia. Intanto le redazioni si sono messe a caccia di ...

[L'analisi] Il rialzo dello Spread si "mangia" il reddito di cittadinanza Cinquestelle : Questo l'annuncio fatto a fine gennaio di quest'anno dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Sono passati solo 4 mesi ma sembra sia trascorsa una intera era politica perché nel frattempo lo ...

L'età effettiva della pensione? Non è detto che si abbassi. L'analisi : Tra i punti qualificanti del “contratto di governo” sottoscritto da Lega e M5S, il capitolo previdenziale è incentrato sull’abolizione della riforma Fornero, l’introduzione della possibilità di andare in pensione da parte di lavoratori che con 41 anni di anzianità contributiva raggiungano “quota 100” sommando la propria età anagrafica, Segui su affaritaliani.it

L'età effettiva della pensione? Non è detto che si abbassi. L'analisi : Tra i punti qualificanti del “contratto di governo” sottoscritto da Lega e M5S, il capitolo previdenziale è incentrato sull’abolizione della riforma Fornero, l’introduzione della possibilità di andare in pensione da parte di lavoratori che con 41 anni di anzianità contributiva raggiungano “quota 100” sommando la propria età anagrafica, Segui su affaritaliani.it

[L'analisi] Il metodo di Papa Francesco per guarire la piaga della pedofilia. Una medicina amara : Il caso dei vescovi cileni è diventato una cartina di tornasole per valutare la validità del metodo Francesco per guarire la Chiesa cattolica dalla piaga della pedofilia. Un peccato odioso che ha ...

Previdenza - arriva la quota 100 L'età effettiva della pensione? Non è detto che si abbassi. L'analisi : Tra i punti qualificanti del “contratto di governo” sottoscritto da Lega e M5S, il capitolo previdenziale è incentrato sull’abolizione della riforma Fornero, l’introduzione della possibilità di andare in pensione da parte di lavoratori che con 41 anni di anzianità contributiva raggiungano “quota 100” sommando la propria età anagrafica, Segui su affaritaliani.it

L’analisi delle emozioni migliorerà la sicurezza delle auto autonome : (Foto: Shutterstock) Passeggeri che si intrattengono in diversi modi: leggono, sonnecchiano, guardano uno show dai display incorporati negli allestimenti dei veicoli. Magari lavorano, sulla strada per l’ufficio o per una vacanza. Nella scalata verso il livello massimo di automazione, il quinto – la modalità che non richiede alcun conducente a prescindere dal tipo di strada, dalla velocità e dalle condizioni ambientali – il concetto di ...

analisi Tecnica : Bund Future dell'11/05/2018 : Chiusura dell'11 maggio Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che in chiusura evidenzia un -0,14%. Il quadro ...

analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future dell'11/05/2018 : Chiusura dell'11 maggio Andamento piatto per il derivato sui principali titoli europei , che propone sul finale un moderato +0,06%. La tendenza di breve del Future sull'EuroStoxx 50 è in rafforzamento ...

analisi Tecnica : Future E-mini S&P 500 dell'11/05/2018 : Chiusura dell'11 maggio Apprezzabile rialzo per il derivato USA , in guadagno dell'1,10% sui valori precedenti. Lo status tecnico del Future sull'E-mini S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, ...