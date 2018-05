L' aereo del Belgio pieno di foto di Nainggolan L' ironia del Ninja | Qualcuno

Mondiali Russia 2018 – Oltre il danno - anche la beffa per Nainggolan : sull’aereo del Belgio c’è qualcosa che non quadra [FOTO] : Sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia campeggia la foto dell’esultanza della Nazionale di Martinez dopo un gol di Nainggolan, il quale non si è fatto sfuggire l’occasione per ironizzare sull’accaduto Radja Nainggolan non andrà al Mondiale 2018, la sua foto però… sì. Il giocatore della Roma, infatti, campeggia insieme si suoi compagni sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia, abbellito con le immagini ...

Sei ore di deserto al Lingotto : a Torino oggi il disinnesco della bomba d’aereo : Sei ore di deserto e di blackout, anche telefonico. Nastri bianchi e rossi a bloccare gli accessi. Serrande abbassate, case evacuate, strade senz’auto. Oltre duemila cittadini allontanati. Un centro di accoglienza allestito al Palavela dalla protezione civile. Presidi di carabinieri, polizia, vigili urbani e vigili del fuoco. Ecco come si preannunc...

L’Avana - spunta un nuovo impressionante video dello schianto : l’aereo precipita in verticale : Un nuovo video immortala il momento dello schianto del Boeing dello scorso 18 maggio, caduto poco dopo il decollo dall’aeroporto di L’Avana. 110 persone sono morte sul colpo e 3 persone sono state ricoverate in gravi condizioni. Lunedì è morto un giovane di 23 anni e venerdì ha perso la vita una donna, portando a 112 il numero delle vittime dello schianto della settimana scorsa di un aereo di linea cubano. La morte di Emiley Sanchez ...

Incidente aereo a Cuba : morta una delle due superstiti : E’ morta nella notte una delle due superstiti dell’Incidente aereo verificatosi la scorsa settimana a Cuba: il bilancio delle vittime sale quindi a 112. Emiley Sanchez, 40 anni, è deceduta all’Ospedale Calixto Garcia dell’Avana, a causa delle “gravi lesioni e ustioni” riportate nell’Incidente: lo ha reso noto il Ministero della Sanità. Resta ricoverata nella medesima struttura l’unica sopravissuta ...

Droni : Leonardo partner Enav per la gestione del traffico aereo in Italia : Leonardo, a capo di un team con la controllata Telespazio e IDS – Ingegneria Dei Sistemi, è stata selezionata da Enav, la società nazionale che gestisce il traffico aereo civile in Italia, come partner industriale per lo sviluppo di un sistema di controllo del traffico aereo di Droni e per l’erogazione dei servizi correlati. Nel dettaglio, Enav costituirà una nuova società per lo sviluppo di una piattaforma di Unmanned Aerial Vehicles Traffic ...

Iniesta verso il Giappone - in aereo con il proprietario del Vissel Kobe : La leggenda spagnola Andres Iniesta ha di fatto confermato il suo passaggio alla squadra Giapponese Vissel Kobe pubblicando una sua foto su Instagram con Hiroshi Mikitani, il proprietario della ...

Champions League - sull’aereo come in curva : i tifosi del Liverpool si scatenano sul volo verso la finale di Kiev : A tre giorni dalla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool i tifosi inglesi stanno già raggiungendo Kiev. I supporter, già dall’aereo, faticano a trattenere l’entusiasmo. L'articolo Champions League, sull’aereo come in curva: i tifosi del Liverpool si scatenano sul volo verso la finale di Kiev proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le foto dell’aereo privato che si è aperto in due a Tegucigalpa - in Honduras : E tutti i passeggeri sono sopravvissuti, probabilmente perché avevano le cinture allacciate The post Le foto dell’aereo privato che si è aperto in due a Tegucigalpa, in Honduras appeared first on Il Post.

L’Australian Transport Safety Bureau (ATSB) ha contestato la recente teoria secondo la quale il pilota del volo MH370 schiantò volontariamente l’aereo : L’Australian Transport Safety Bureau (ATSB), l’ente australiano che si occupò delle indagini ufficiali sul volo MH370 della Malaysia Airlines, scomparso nell’Oceano Indiano l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo e mai ritrovato, ha contestato le recenti teorie secondo le quali The post L’Australian Transport Safety Bureau (ATSB) ha contestato la recente teoria secondo la quale il pilota del volo MH370 schiantò volontariamente ...

