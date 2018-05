eurogamer

: L'action racing Steel Rats si mostra nel nuovo Story Trailer. #SteelRats - Eurogamer_it : L'action racing Steel Rats si mostra nel nuovo Story Trailer. #SteelRats - cronoscarfiotti : #IMSA ….Action Express Racing, ogni anno si reinventa per rimanere sempre al vertice...nonostante i cambiamenti di… - MOTO_DA_CROSS : Michele Cervellin parte 2, la nuova moto! MICHELE CERVELLIN ENTRA IN Yamaha Racing CON IL TEAM SM ACTION -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Tate Multimedia ha pubblicato oggi unper, l'2,5D in cui in sella a una fiammante moto dovremo superare decine e decine di letali robot invasori.Come riporta VG24/7 ilsi concentra sulla storia del gioco ma include allo stesso tempo alcune sequenze di gameplay inedite, grazie alle quali possiamo ammirare in anticipo l'azione proposta dal titolo. Facciamo inoltre la conoscenza dei personaggi, James, Lisa, Randall e Toshi, ognuno con caratteristiche e abilità molto diverse tra loro.è previsto per il 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Che ne pensate dello?Read more…