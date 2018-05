La teoria dei giochi e la crisi di governo

L’ultima bizzarra teoria dei “terrapiattisti” : la Terra ha “porte” come in Pac Man : In un raduno mondiale nelle West Midlands, nel Regno Unito, si sono incontrati i “Terrapiattisti“, coloro che sostengono che la Terra non è sferica, ma bensì piatta: oltre 200 persone hanno ascoltato le teorie di nove speaker, e in questa occasione sono state presentate una bizzarre teorie, quella secondo cui il nostro pianeta avrebbe anche delle “porte”, come in Pac Man, in cui si entra da una parte e si esce ...