La solitudine del Quirinale | Cottarelli fugge in silenzio e pure i corazzieri si dileguano

solitudine e male di vivere - in queste vignette c'è tutto il lato oscuro della società moderna : "Io disegno, voi vedeteci quel che volete". Sembrano dire queste le vignette di @avogado6, illustratore giapponese molto popolare sui social network che della sua identità svela poco o nulla: "Sono una persona ordinaria a cui piace chimica", scrive sul suo profilo twitter. In compenso prolifica è la sua produzione di disegni, emblema della condizione dell'uomo moderno: Solitudine in primis, con tracce di disagio che sembrano ...

La solitudine delle esistenze ferite e la necessità di costruire solidarietà diffusa : Quale senso di profonda e desolante solitudine deve aver accompagnato le giornate dell'uomo che a Forlì ha ucciso la figlia 46enne gravemente disabile e poi ha tentato il suicidio. Un padre spaventato dal futuro, da un domani dove lui o la moglie non avrebbero potuto essere lì, vicino a quella figlia fragile, dipendente dalle loro cure e dal loro amore. E il pensiero di quel domani inaccettabile si è insinuato come un ...

Tragedia della solitudine - ladro in casa scopre corpo mummificato da sette anni Video : Se è stato scoperto è solo perché qualcuno, probabilmente un ladro, si era introdotto nell'appartamento. Altrimenti per sette lunghissimi anni, nessuno l'ha cercato, nessuno ha denunciato la sua scomparsa. I vicini non si sono accorti di nulla e a quanto pare neanche il terribile odore di un corpo in putrefazione è valso da allarme. Però nel paradosso che si aggiunge al dramma, era stato cancellato dall'anagrafe. Una Tragedia della solitudine ...