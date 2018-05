La situazione è grave | ma non è seria

Di Maio e Salvini a Pomeriggio 5 - Mentana : "situazione grave - ma non seria". Attacco di Calenda : "Fantascienza" : Sono stati anche a Matrix, uno dopo l’altro, intervistati da Nicola Porro. Ma lunedì a far maggiormente discutere è stata la partecipazione di Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel salotto di Barbara d’Urso, qualche ora prima. E non poteva essere altrimenti.Pomeriggio Cinque ha messo in soffitta le chiacchiere da reality per lasciar spazio alla crisi politica, affrontata con i leader che fino all'ultimo weekend erano stati in procinto di dar ...

Diritti tv Serie B : scadenza vicina - chi trasmetterà i match? Ecco la situazione Video : La Serie B sta per concludere la sua regular season, ma l'attenzione di molti è gia' proiettata al prossimo campionato. Si attendono tantissime novita' per la prossima stagione. Anzitutto un cambiamento epocale [Video]: addio alle gare al sabato. Si giochera' dal venerdì al lunedì, proprio come la Serie A: una possibilita' in più per le televisioni, che trasmetteranno di domenica anche le gare della Serie B si giochera' anche alle ore 12.30 di ...

L’allarme del Sis 118 : “Ambulanze senza medici e infermieri. situazione più grave al nord” : Mario Balzanelli, presidente nazionale del Sis 118, in una nota ha denunciato come nella stragrande maggioranza delle ambulanze non sia presente personale sufficientemente qualificato.Continua a leggere

Brutta caduta per Cezary Grodzicki al Toscana Terra di Ciclismo. È in coma farmacologico : situazione grave ma sotto controllo : La seconda tappa del Toscana Terra di Ciclismo è stata scossa dalla Brutta caduta che ha coinvolto Cezary Grodzicki. Il giovane classe 1996 (sesto nella prima tappa di ieri) è stato vittima di un incidente mentre stava percorrendo una discesa. Subito dopo un tratto di sTerrato nei pressi di Montalcino (Siena), l’italo-polacco si stava alimentando quando è stato sorpreso da una buca cadendo malamente. Nell’impatto il ciclista del Team ...

Serie C - penalizzazione pronta e caos : assurda situazione cambierà la classifica Video : Una situazione assurda ma quanto mai realistica quella che sta accadendo ad una societa' di #Serie C. Si sa che da tempo il club versa in condizioni societarie molto difficili, ma adesso sembra che tutto si complichi con una #penalizzazione l'ennesima che sta per arrivare e la squadra che sembra quasi impotente davanti ai punti che continuano ad essere decurtati in classifica. E pensare che la stagione era iniziata con prospettive allettanti e ...

Palermo : Forello (M5S) - grave e pericolosa situazione casse comunali : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "La situazione delle casse comunali di Palermo è molto grave e oggettivamente pericolosa. Il sindaco Orlando non può continuare a fare finta di nulla. Bisogna guardare in faccia la realtà prima che la bomba scoppi in faccia". E' la denuncia del capogruppo del M5S al Co

Calcio - società presenta il ricorso - si rigioca il match? La situazione : Una situazione incredibile nel mondo del Calcio italiano [VIDEO]. Si potrebbe arrivare ad una decisione storica che potrebbe ovviamente cambiare le sorti non soltanto del campionato in questione, ma anche del Calcio in generale. Una decisione dei giudici potrebbe infatti cambiare letteralmente le regole da ora in poi. Non è mai stato ipotizzabile che una gara nel Calcio si possa ripetere per errore arbitrale, ma adesso si apre uno spiraglio in ...

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...