LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LUIGI MASTROIANNI Video | Uomini e Donne | Ho scelto

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi in crisi?/ Uomini e Donne : l'ex tronista non assiste alla SCELTA di Sara : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi della registrazione di Uomini e Donne per chiarire le affermazioni di Stefano Guglielmini: la coppia è già in crisi?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:55:00 GMT)

Uomini e Donne - la SCELTA di Sara : Lorenzo in lacrime : Uomini e Donne, la scelta di Sara Affi Fella: Lorenzo Riccardi non trattiene le lacrime Lorenzo Riccardo di Uomini e Donne, durante il soggiorno in villa, si è lasciato andare per la prima volta a un lungo pianto. L’ormai ex corteggiatore ha assistito a un’esterna molto accesa tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Quest’ultimo […] L'articolo Uomini e Donne, la scelta di Sara: Lorenzo in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Sara - oggi la SCELTA. Ma già si sa chi è la «persona giusta» : oggi potremo finalmente vedere la scelta di Sara Affi Fella . La tronista di Uomini e Donne , come avevamo anticipato, grazie alle segnalazioni del web, ha deciso di chiudere la sua avventura insieme ...

La SCELTA di Sara Affi Fella è Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne - video : sono felice - è stato tutto bello : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso. Sara Affi Fella è riuscita a realizzare il suo sogno d’amore scegliendo Luigi Mastroianni. In attesa di vedere insieme la nuova coppia di Uomini e Donne, poco prima del momento fatidico, la tronista ha rivelato i suoi sentimenti e le sue emozioni: “Mi sento un po’ ...

Anticipazioni Uomini e Donne : La verità di Nilufar - la SCELTA di Sara! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 29 maggio 2018: Nilufar ammette la sua relazione con Stefano! Luigi è la scelta di Sara Affi Fella! Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Sara è Luigi! Nilufar racconta nei dettagli cosa è successo con Stefano Guglielmini! L’ultima registrazione della stagione 2017/18, tenutasi in data 29 maggio 2018, è stata davvero esplosiva! Le Anticipazioni Uomini e Donne annunciano grandi ...

Uomini e Donne : la SCELTA di Sara è… – Anticipazioni : Sara Affi Fella E’ arrivata anche l’ultima scelta della stagione di Uomini e Donne. Sara Affi Fella ha scelto l’uomo che potrà essere il compagno della sua vita. Due i corteggiatori rimasti: Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Con entrambi, la tronista ha passato un soggiorno in una villa, come vuole la nuova prassi della trasmissione, prima di arrivare alla fatidica decisione. Uomini e Donne: Sara ha scelto Luigi Sara ha ...

Uomini e Donne oggi : la SCELTA di Sara - le reazioni di Luigi e Lorenzo : oggi Uomini e Donne: Sara sceglie Luigi, il video di Lorenzo Uomini e Donne oggi va in onda con l’attesissima scelta di Sara. Quest’oggi, 30 Maggio 2018, il Trono Classico ci regalerà moltissime emozioni e sorprese. Prima di occuparsi della Affi Fella si affronta il problema di Nilufar, Giordano e l’ex corteggiatore Stefano. Successivamente entrano […] L'articolo Uomini e Donne oggi: la scelta di Sara, le reazioni di ...

Registrazione la SCELTA di Sara : ecco cos'è successo e data di messa in onda Video : Anche per la bella Sara Affi Fella è arrivato il momento dell'attesa Registrazione finale [Video] a Uomini e donne. Questo pomeriggio abbiamo visto che la tronista è ritornata nello studio del dating show di Maria De Filippi per rivelare il nome del corteggiatore con il quale intende costruire un futuro d'amore fuori dal programma. Un momento molto atteso dal pubblico, dato che la bella Sara è l'ultima tra i tronisti di quest'anno che ancora non ...

Anticipazioni Uomini e donne - la SCELTA di Sara è Luigi : la reazione di Lorenzo Video : E' tutto pronto per la registrazione [Video] di Uomini e donne di oggi 29 maggio dedicata alla scelta di Sara Affi Fella. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che in queste ore stanno arrivando nello studio del dating show di Maria De Filippi tutti i protagonisti della scelta di questo pomeriggio. La bella Sara si starebbe gia' preparando mentre in questi minuti c'è stato l'arrivo di Lorenzo e Luigi, i due corteggiatori che si giocheranno il ...

UeD spoiler del 29/05 : La SCELTA di Sara è Luigi Video : Ritorniamo a parlare di televisione e Gossip e lo facciamo occupandoci di uno dei troni più ti dell'ultima stagione di Uomini e Donne [Video], quello di Sara Affi Fella. Oggi infatti è stata registrata la tanto attesa scelta della napoletana, dove fra una lacrima e l'altra a trionfare sono stati soprattutto i sentimenti e le emozioni dei diretti interessati. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Gli ospiti e la villa Erano ormai settimane ...