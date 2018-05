La scala della moda a luglio ad Enna

Crozza e le coperture del contratto Lega-M5s : “È come scalare Unicredit coi buoni pasti della Carrefour” : Maurizio Crozza, nella copertina della puntata di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, si è concentrato sulla discrepanza tra i conti riportati nel contratto di governo da Matteo Salvini e Luigi Di Maio e quelli evidenziati dall’economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici: “come è possibile che ci sia questa mostruosa discrepanza? Mancherebbero solo 107 miliardi per fare tutto…se Cottarelli avesse ...

Milano : Filarmonica della scala in concerto in Piazza Duomo il 10 giugno (2) : (AdnKronos) - Per Jean Pierre Mustier, presidente della Filarmionica della Scala e amministratore delegato di Unicredit, gli "interpreti sono d'eccezione in una cornice magnifica per avvicinare la grande musica a tutti". In Piazza Duomo sono attese decine di migliaia di persone. Le ultime edizioni h

Milano : Filarmonica della scala in concerto in Piazza Duomo il 10 giugno : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Torna domenica 10 giugno il concerto della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo a Milano. A dirigere l'orchestra per la sesta edizione dell'appuntamento sinfonico gratuito è il maestro Riccardo Chailly e il pianista russo Denis Matsuev, ospite solista, è interprete d

Milano - Daverio nel cda della scala : «Giusto esportare il Teatro in altre città» : Era l'ottobre del 2008 quando il regista Pier Luigi Pizzi lo chiamò alla Scala per interpretare Njegus, la voce recitante della Vedova allegra di Franz Lehar. Philippe Daverio, intellettuale per ...

Casa scalabrini 634 - il marchio della solidarietà che piace a papa Francesco : Così quella Casa gialla che ospitava 32 seminaristi Scalabriniani di tutto il mondo ha cambiato destinazione, senza cambiare i numeri. Trentadue erano e trentadue sono. Eppure, ricorda Emanuele, 'non ...

La scala della Moda : casting a Palermo e Misterbianco : La Scala della Moda: proseguono i casting in vista delle finali del 7 e 8 Luglio. casting in tutta Italia in programma anche a Maggio e Giugno.

scalare il muro della paura : mercato rialzista più affannato di sempre : ... dalle tecnologie rivoluzionarie che hanno fatto esplodere l'economia del precariato ai cambiamenti demografici a livello mondiale. Altri fattori in gioco possono essere il minor potere negoziale da ...

Sorpresa a Milano - in Piazza della scala c’è Roberto Bolle : il ballerino danza con i fan sulle note di Fame : È bastato un breve annuncio sui social pochi giorni fa per far si che domenica 29 aprile Piazza della Scala si riempisse di persone in attesa del flashmob organizzato da Roberto Bolle, in vista di OnDance, la festa della danza che si terrà a Milano dall’11 al 17 giugno. sulle note di Fame, Roberto Bolle – accompagnato da alcuni ballerini di danza classica e dai finalisti di Red Bull Dance Your Style, la competizione di Street Dance che ...

Roberto Bolle flash mob a Milano / Il genio della danza balla in piazza davanti alla scala in mezzo alla gente : Roberto Bolle flash mob a Milano, il genio della danza balla in piazza davanti alla Scala in mezzo alla gente. Fan impazziti sulla note di Fame si scatenano insieme al ballerino.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:59:00 GMT)

Le vere ragioni della de-escalation diplomatica e militare tra Stati Uniti e Corea del Nord : Pyongyang, fu la risposta a stretto giro di posta di Trump, affronterà 'un fuoco una furia che il mondo non ha mia visto prima', se intenderà davvero mettere in atto il suo piano distruttivo. Parole ...

REINHOLD MESSNER/ L’alpinista festeggia i 40 anni della scalata dell’Everest (Che tempo che fa) : REINHOLD MESSNER sarà ospite della puntata di Che tempo che fa a distanza di 40 anni dalla scalata dell'Everest con cui è entrato nella storia dell'alpinismo mondiale(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:34:00 GMT)

L'escalation della crisi in Siria ostacolo imprevisto sulla trattativa fra Lega e M5S : Mattarella verificherà se le posizioni dei due leader sono compatibili La trattativa M5S-Lega sembra bene avviata, ma rischia di annegare nel primo grande bagno di realismo: il dramma Siriano. Di Maio ...

Orchestra della scala/ La migliore al mondo agli International Opera Awards : agli International Opera Awards i musicisti del Teatro alla Scala sono stati premiati come "miglior Orchestra". Riconoscimento anche al Festival Verdi di Parma. (Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 09:20:00 GMT)