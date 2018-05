La rivoluzione delle punte Chelsea tra Higuain e Icardi Inter | se Maurito parte c è

Dalla Sardegna la pelle artificiale che rivoluzionerà il settore delle protesi e dei robot : Si chiama tatuaggio sensorizzato multimodale. Ma in termini più semplici è pelle artificiale, che ha la stessa sensibilità di quella reale. In buona sostanza sente le variazioni di temperature e di ...

Crescono i numeri delle università online : una rivoluzione nella formazione post-diploma : Il boom delle iscrizioni alle università online in Italia è un dato che non può essere ignorato e che fa

Ciclismo - una rivoluzione tra i fornitori di bici delle squadre World Tour Video : Dopo sette anni è ormai prossimo a rompersi il sodalizio tra Tom Dumoulin [Video] e la casa costruttrice di biciclette Giant. L’addio al termine di questa stagione tra il costruttore asiatico e la squadra Sunweb è ormai certo, come anticipato dal giornale olandese De Telegraph e confermato da Cyclingweekly. Questo sara' solo uno dei tanti movimenti di mercato che riguarderanno nella prossima stagione le aziende che forniscono le bici alle ...

I primi 50 anni della Teoria delle stringhe - l’ideatore : “rivoluzione fatta di dimensioni extra e universi multipli” : È possibile immaginare l’universo come una meravigliosa sinfonia, nascosta nelle pieghe più intime della materia. Ogni suo mattoncino di base, ogni sua particella elementare è in realtà come una corda di violino, minuscola, invisibile anche al più sensibile degli strumenti scientifici, almeno per il momento. E, come un violino produce suoni diversi a seconda del modo in cui è pizzicato, così le vibrazioni di queste minuscole corde sarebbero alla ...

rivoluzione nel calcio italiano - arrivano le seconde squadre. Billy Costacurta : “I team delle squadre di Serie A giocheranno in Serie C” : Il calcio italiano è atteso da una nuova Rivoluzione: le società che parteciperanno alla Serie A potranno iscrivere le loro seconde squadre al campionato di Serie C. A rivelarlo è stato Alessandro Costacurta, subcommissario della FIGC, in un’intervista rilasciata a Undici: “Ci sarà un bando. I club di Serie A potranno chiedere di entrare e iscrivere il loro secondo team al campionato di Lega Pro: occuperanno i posti dei club che non ...

Una rivoluzione pragmatica : l'avanzata delle donne a destra. Sinistra alla finestra : ... quella del mondo femminile della destra, storicamente raccontato come sottomesso, secondario, ancillare e adesso arrivato all'improvviso, tutto insieme, ai vertici del grande gioco della politica. ...

Calcio - rivoluzione per la Champions League 2019 : cambiano gli orari delle partite! Tutto il programma - i nuovi orari e le date : rivoluzione in vista per la Champions League e l’Europa League. Dalla prossima stagione, infatti, cambierà l’orario d’inizio delle partite delle due competizioni continentali: un vero e proprio stravolgimento che modificherà, anche se di poco, le abitudini degli appassionati e dei tifosi. Gli incontri della Champions League non incominceranno più alle ore 20.45 ma alle ore 21.00: un quarto d’ora di differenza che farà ...