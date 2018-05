La rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi

Copertura rete Iliad in Italia : Il tanto atteso esordio di Iliad, la società francese di telefonia nota per i suoi prezzi particolarmente aggressivi, ha riscosso, nel giro di poche ore, particolare successo riuscendo a coinvolgere e ad interessare anche gli utenti più scettici. Delle allettanti offerte della società ne abbiamo già parlato e continueremo a farlo ma uno dei punti essenziali a cui fare particolare attenzione è la Copertura della Rete mobile e la relativa qualità. ...

Il piano Iliad Italia è una bomba ma non per tutti - la rete è già a portata di iPhone - : ... minuti illimitati per le chiamate e anche SMS illimitati, più altri 2 GB di traffico dati e illimitati minuti e SMS in Europa, chiamate illimitate a fissi e mobile in oltre 60 paesi nel mondo. Si ...

Stiamo provando la rete Iliad : come funziona - come acquistare una SIM e molto altro (video) : E' arrivata Iliad, finalmente il nuovo operatore che si è presentato con il botto, con offerta unica a 5 euro e 99 centesimi per un sacco di GB e telefonate illimitate. Nel nostro articolo tutto ciò che dovete sapere. L'articolo Stiamo provando la rete Iliad: come funziona, come acquistare una SIM e molto altro (video) proviene da TuttoAndroid.

La rete Iliad è ormai visibile in tutta Italia - potete verificarlo voi stessi : Sembra davvero tutto pronto per il lancio di Iliad, il quarto operatore Italiano, la cui rete è visibile ormai quasi ovunque inItalia, dal nord al sud. L'articolo La rete Iliad è ormai visibile in tutta Italia, potete verificarlo voi stessi proviene da TuttoAndroid.

Iliad arriva entro l’estate/ Vuole il 5G - ma parte dalla rete Wind Tre. Le indiscrezioni sui prezzi : Iliad arriverà in Italia entro l’estate e parteciperà anche all’asta per il 5G. Inizialmente si appoggerà sulla rete di Wind Tre, ha spiegato Benedetto Levi(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:57:00 GMT)

Due nuovi professionisti per l’uscita Iliad Italia : copertura rete al top - come candidarsi : L'uscita Iliad Italia si avvicina sempre di più: ne sono testimonianza anche due nuovi annunci di lavoro pubblicati sul sito dell'imminente quarto operatore nostrano solo poche ore fa, con data 25 aprile. I lavori per il lancio non si sono fermati neanche in occasione della Festa della Liberazione e di fatto la costruzione della squadra migliore per la buona riuscita del progetto mobile continua a passo spedito. Le ultimissime due offerte di ...