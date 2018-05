La prossima stagione di Rai Sport con la Champions League

Panchina Spal - arriva la decisione per la prossima stagione : Panchina Spal – La Spal ha conquistato una grande salvezza nel campionato di Serie A, la prima stagione in massima serie è stata veramente importante. Adesso è il momento di pensare al futuro, arrivano le prime novità con il club già pronto a spendere ben 14 milioni di euro per tutti i riscatti in seguito alla salvezza raggiunta. Nel frattempo è andato in scena un incontro tra la dirigenza e l’allenatore Semplici, la decisione è ...

Biathlon - definite le squadre maschili e femminili che prenderanno parte alla prossima stagione 2018/2019 : La composizione delle Nazionali di Biathlon maschili e femminili per la stagione 2018/2019 Con delibera del Presidente n° 8 del 28 maggio 2018 è stata varata oggi la composizione delle Nazionali maschili e femminili di Biathlon per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici deliberati: Squadra A “Elite” Femminile Vittozzi Lisa 1995 Carabinieri Wierer Dorothea 1990 Fiamme Gialle Maschile Hofer ...

Calciomercato Spal - già spesi 14 milioni per la prossima stagione : Calciomercato Spal – La Spal ha raggiunto un risultato straordinario, la salvezza nel campionato di Serie A ed adesso lavora già intensamente per la prossima stagione con l’obiettivo di ripetersi. Non dovrebbero esserci grandi colpi ed il motivo è presto spiegato, la Spal infatti ancora prima di iniziare il mercato dovrà versare 14 milioni per tutti i riscatti. Si tratta di Gomis (1,5 milioni di euro), Kurtic (4,5 milioni di euro), ...

Panchina Benevento - ecco l’allenatore per la prossima stagione : Panchina Benevento – Il Benevento è reduce da una brutta retrocessione nel campionato di Serie B nonostante una buona seconda parte di campionato, adesso è arrivato il momento di programmare il futuro, mossa per quanto riguarda la Panchina. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ la società del presidente Vigorito ha scelto Cristian Bucchi per ripartire nella stagione 2018/2019, accordo raggiunto, per l’ufficialità ...

Rugby - le Zebre tornano in campo per la preparazione in vista della prossima stagione agonistica : Cominciata oggi la preparazione delle Zebre in vista della prossima stagione agonistica Ad un mese dall’ultimo impegno ufficiale – la vittoria nel derby di Treviso sul Benetton nell’ultimo turno del Guinness PRO14 – oggi è ripresa ufficialmente l’attività per lo Zebre Rugby Club alla Cittadella del Rugby di Parma. Agli ordini dello staff tecnico diretto da Michael Bradley gli atleti bianconeri si sono ritrovati per preparare la nuova ...

Calciomercato Fiorentina - decisa la prima cessione per la prossima stagione : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce da una stagione comunque positiva, in particolar modo la seconda parte di campionato è stata veramente importante. La dirigenza viola adesso si candida ad essere protagonista sul mercato, in particolar modo l’obiettivo è mettere a segno alcuni colpi richiesti dal tecnico Stefano Pioli. Ma si pensa anche in uscita, in particolar modo secondo quanto riporta ‘Gianluca Di ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Howedes : “ecco la decisione per la prossima stagione” : Calciomercato Juventus – La Juventus è al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è rinforzare la squadra. Molto probabilmente non farà parte della rosa il difensore Howedes, ecco le parole del diretto interessato in un’intervista rilasciata alla BILD: “non penso che sia fuori discussione il futuro, probabilmente non deciderò da solo. Dovrei tornare in Germania. Mi sento molto bene a Torino. Abbiamo parlato di ...

Cristiano Ronaldo : ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione : L'altra possibilità è la Premier League il campionato più ricco al mondo. In cui la squadra più ricca è il Manchester United. In cui, arrivato a 18 anni di età, ha vinto una Champions League, una ...

Calciomercato Roma - definito il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Roma – La Roma si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista in campionato e Champions League, il tecnico Di Francesco ha fatto un grande lavoro. Nel frattempo la dirigenza giallorossa si muove sul fronte mercato, definito il primo innesto per la prossima stagione: si tratta di Ante Coric che nelle ultime ore è sbarcato a Roma, ultimi dettagli burocratici prima di diventare ...

Calciomercato Reggina - chiusa la trattativa per l’esterno destro della prossima stagione : Calciomercato Reggina – La Reggina è al lavoro per preparare la prossima stagione, definito l’arrivo del prossimo allenatore, si tratta di Roberto Cevoli, tutte definito, l’ufficialità prevista per i primi giorni di giugno, dopo la rescissione del contratto con il Renate. Sul fronte calciatori avviate le trattative con Rolando Bianchi e con il centrocampista Salandria, nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa per quanto ...

Calciomercato Sampdoria - chiuso il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria prepara la prossima stagione con l’obiettivo di migliorare il piazzamento nel campionato di Serie A e tentare l’assalto all’Europa League. Nel frattempo ai dettagli un acquisto sul fronte mercato per Giampaolo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con Omar Colley, il Genk inizialmente aveva richiesto 12 milioni di euro ma il contratto in scadenza ...

Panchine Serie A - ecco tutti gli allenatori della prossima stagione squadra per squadra [FOTO] : 1/20 Atalanta ...

Beruatto : 'La Lazio avrebbe meritato il quarto posto. Per la prossima stagione Inzaghi e la società ' : Lazio "Per quanto espresso nell'arco della stagione, la Lazio avrebbe meritato il quarto posto che avrebbe consentito di disputare la prossima Champions ma il calcio non è una scienza esatta e ...

Panchina Udinese - non è escluso un colpo di scena per la prossima stagione : Panchina Udinese – Si è conclusa una stagione altalenante per l’Udinese, dopo una prima parte di campionato positiva il club bianconero sembrava in grado di poter lottare anche per l’Europa League, poi una serie incredibile di sconfitte consecutive che ha portato all’esonero del tecnico Oddo ed all’arrivo di Tudor. L’ex difensore ha permesso di ottenere la salvezza con gli ultimi risultati positivi, la ...