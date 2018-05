La proposta di Di Maio | “Savona al governo ma non all’Economia” Salvini gli dice no 

La proposta di Di Maio : “Savona al governo ma non all’Economia”. Cottarelli torna al Quirinale : «Troviamo una persona della stessa caratura dell’eccellente professor Savona» per il Tesoro con «lui che resta nella squadra di governo in un’altra posizione». È questa l’ultima proposta di Luigi Di Maio attraverso Facebook. Poco prima il capo del Movimento Cinque Stelle aveva detto che non esistono alternative «o governo politico o voto». ...

Di Maio e Salvini oggi da Mattarella - segreta la proposta per il premier : Queste idee erano di una minoranza, il contrario del liberalismo è mettere in una costituzione quale deve essere la forma della politica economica e negare la democrazia'. Sapelli sembra mettere d'...

Luigi Di Maio - la proposta a Matteo Salvini all'ultimo secondo : gli offre di fare il premier : L'ipotesi delle elezioni anticipate, che siano l'8 o il 22 luglio, sia Matteo Salvini che Luigi Di Maio non l'hanno mai abbandonata del tutto fino a poche ore dal discorso di Sergio Mattarella alla ...

proposta Di Maio : Lega apprezza - gelo FI : 19.12 Da fonti della Lega arrivano apprezzamenti per le parole dette da Luigi Di Maio nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più" e ribadiscono l'indisponibilità verso qualsiasi governo del Presidente. gelo da Forza Italia. Di "goffo e reiterato tentativo di dividere il centrodestra", parla Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera. "Serve responsabilità di tutti i partiti -dice il governatore della Liguria, Toti-o governo di legislatura ...

Gasparri : da Di Maio proposta basata sul nulla : L’esponente di Forza Italia esclude la frantumazione della coalizione di centrodestra, che sarebbe il presupposto dell’ipotesi di governo del capo politico M5s

Ecco la proposta in extremis di Di Maio a Salvini : fare come Bossi nel 1994 Video : Le elezioni del 4 Marzo sono state veramente un punto interrogativo, da una parte i 5 Stelle che sono risultati essere primo partito con il 32% delle preferenze e dall'altra la coalizione del centrodestra risultata al 37% ma comunque impossibilitata a governare. Nel centrodestra la vera sorpresa è stata la Lega che ha conquistato quasi il 18% e con questo risultato il suo leader, Matteo #Salvini, si è imposto su Berlusconi alla guida della ...

Di Maio - M5s : "contratto di Governo - i 10 punti"/ proposta a Pd o Lega - ma spariscono i temi 'cari' a Salvini : Di Maio presenta il contratto di Governo alla tedesca in 10 punti: Proposta e priorità a Lega o Pd, ma spariscono i temi cari a Salvini.

Unico 'forno' è Mattarella : Renzi e il Pd respingono le aperture di Di Maio e preparano lo scongelamento su una proposta del presidente : Mentre in aula scorre sonnacchioso il dibattito sulla Siria dopo l'informativa di Paolo Gentiloni, in Transatlantico al Senato i Renziani si mostrano alquanto annoiati dalla mossa di Maurizio Martina di proporre tre punti programmatici per ribadire le idee del Pd. Proprio oggi che Luigi Di Maio va promettendo nuove aperture al Pd, dichiarando chiusa la fase del dialogo con Matteo Salvini. "Non era questo il giorno", è il ragionamento ...

Roberto Maroni : la proposta a Di Maio per formare un governo : E quello sarebbe un altro terremoto per la politica italiana'. La soluzione? Secondo Maroni potrebbe esserci 'se fosse Di Maio a prendere l'iniziativa sulla base di tre punti programmatici da offrire ...

Governo - Di Maio : 'No al centrodestra unito - proposta anche per il Pd'. Salvini : 'Il leader grillino è uno sforzato' : E ha avvertito: 'oggi non c'è spazio per la politica'. Quindi il leader della Lega si è avviato al padiglione dell'Emilia-Romagna. 'Voglio che sappiate che il Movimento Cinque Stelle è al lavoro per ...

Di Maio : "Nostra proposta anche al Pd" : "L'ipotesi di un governo del cambiamento la proponiamo anche al Pd". E' quanto ha detto Luigi Di Maio nel corso della sua visita al Vinitaly di Verona tra un bagno di folla e un cordone serrato di ...

DI MAIO E SALVINI AL VINITALY/ Governo : M5s “Centrodestra unito dannoso - proposta a Pd”. Scontro Lega-grillini : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:06:00 GMT)

Di Maio : "Da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento per Italia" : "Io capisco che Salvini abbia difficoltà ad allontanarsi da Berlusconi, a sganciarsi da Berlusconi. Ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento per l'Italia, non è il governo di ...