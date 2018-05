La polizia lo ferma ma lui non ci sta Ecco lag fuolle reazione dell’automobilista

Pakistan - polizia : “Impossibile confermare che Farah abbia abortito” : Pakistan, polizia: “Impossibile confermare che Farah abbia abortito” Pakistan, polizia: “Impossibile confermare che Farah abbia abortito” Continua a leggere L'articolo Pakistan, polizia: “Impossibile confermare che Farah abbia abortito” proviene da NewsGo.

Cavalcavia - il fratello della moglie di Filippone : 'La polizia doveva fermarlo' : 'Mi viene difficile poter credere che sia sfuggito l'atteggiamento di questa persona, distaccata, in preda ad uno stato che non aveva un aspetto di normalità. Faccio fatica a credere che questo possa ...

"Filippone era fuori controllo. Perché la polizia non l'ha fermato?" : "Mi viene difficile poter credere che sia sfuggito l'atteggiamento di questa persona, distaccata, in preda ad uno stato che non aveva un aspetto di normalità. Faccio fatica a credere che questo possa essere sfuggito ad una pattuglia di Polizia", ha detto Francesco Angrilli, fratello di Marina, in merito alla testimonianza secondo cui sul luogo dove è caduta la donna a Chieti fosse arrivata una volante quando sul posto era ancora ...

Accoltellata alla gola - la polizia ferma l'aggressore : Massa, 19 maggio 2018 - Una donna di origini albanesi è stata Accoltellata alla gola nella notte tra venerdì e sabato a Poveromo , frazione del Comune di Massa . A ferirla, secondo gli inquirenti, ...

Non si ferma all'alt della polizia - gli agenti lo bloccano e trovano una pistola semiautomatica : di Redazione Crotone24news.it Focus Ndrangheta: report settimanale dell'attività della polizia di Stato a Crotone Nel corso di questa settimana, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e ...

Accoltellamento Parigi - la polizia ferma due donne radicalizzate : Accoltellamento Parigi, la polizia ferma due donne radicalizzate Accoltellamento Parigi, la polizia ferma due donne radicalizzate Continua a leggere L'articolo Accoltellamento Parigi, la polizia ferma due donne radicalizzate proviene da NewsGo.

Gabrielli confermato capo della polizia : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del Ministro dell'interno Marco Minniti, ha deliberato la conferma del prefetto Franco Gabrielli nell'incarico di capo della ...

Franco Gabrielli confermato capo della polizia : Non una proroga ma una conferma nell'incarico. Il Consiglio dei ministri ha deciso nella riunione di oggi a Palazzo Chigi che il mandato del capo della Polizia Franco Gabrielli non scadrà il 19 maggio,...

Franco Gabrielli confermato capo della polizia : Non una proroga ma una conferma nell'incarico. Il Consiglio dei ministri ha deciso nella riunione di oggi a Palazzo Chigi che il mandato del capo della Polizia Franco Gabrielli non scadrà il 19 maggio,...

polizia - il governo conferma Franco Gabrielli al vertice : Il Consiglio dei ministri, nella riunione appena conclusa, ha deciso la conferma dell'incarico del capo della Polizia Franco Gabrielli. Il mandato biennale di Gabrielli sarebbe scaduto il 19 maggio. ...

Pd - contestatore fermato dalla polizia. L’episodio prima della direzione del partito al Nazareno : Tensione al Nazareno prima della direzione del Pd: un contestatore che aveva appesa al petto un targhetta con scritto ‘Mai col M5S‘ è stato fermato dalla Polizia. L’uomo, che si è definito militante del Pd, è stato poi portato via in auto per accertamenti. L'articolo Pd, contestatore fermato dalla Polizia. L’episodio prima della direzione del partito al Nazareno proviene da Il Fatto Quotidiano.

Parigi - scontri tra polizia e manifestantiFermati 200 black bloc per i disordini : Parigi, scontri tra polizia e manifestantiFermati 200 black bloc per i disordini Un’autoscuola e un fast-food sono stati danneggiati e saccheggiati Continua a leggere

Roma : polizia ferma ladri abili in furti d’auto con materiale da scasso : Roma: di origine bosniaca il terzetto di malviventi Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, ha sequestrato del materiale da scasso ad una banda specializzata in furti d’auto e in appartamento. Un cacciavite modificato con applicata una punta da fresa, una centralina d’auto da sostituire ai veicoli da rubare ed altri attrezzi atti allo scasso. Questi gli oggetti posti sotto ...

“Era lì che galleggiava…”. Ritrovamento choc in Italia. Cammina lungo il fiume - si ferma per fare pipì e nota qualcosa di sconvolgente : sul posto polizia e vigili del fuoco. “Una scena da brivido” : Una tragedia nata, forse, da un banale bisogno fisico. È accaduto nel fiume Aniene che bagna il quartiere Africano nel III Municipio di Roma. Intorno alle 11 di mattina, sotto il Ponte delle Valli, dal corso d’acqua è emerso il corpo senza vota di un ragazzo di 20 anni. S.O.. Si tratta di un rom che abitava nell’insediamento vicino al fiume, ora abbattuto, che è affogato tragicamente. Alcuni giorni fa la famiglia, come scrive ...