La politica non perda la bussola

La discussione politica sull'euro rischia di trasformarsi in una guerra fra europeisti e non : Sono diversi gli elementi che sfuggono a qualsiasi logica, costituzionale e politica, nelle vicende che hanno portato domenica sera alla bocciatura del governo Conte e alla quasi contemporanea convocazione in Quirinale per un nuovo incarico di Carlo Cottarelli, che pure aveva pubblicamente giudicato in passato un errore avere aderito a suo tempo all'euro senza aver prima risanato i nostri conti.In prima istanza bisogna dire, per onestà ...

Beppe Grillo ‘calma’ M5s : “politica e non violenza”/ Leader sul ’Fatto’ : “sgambetto Mattarella a democrazia” : Beppe Grillo scrive al "Fatto Quotidiano" e calma il M5s: "questa è la politica, costruire idee diverse dalla violenza". Critiche al Colle, "sgambetto di Mattarella alla democrazia"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:37:00 GMT)

Banche a picco in Borsa - ma la colpa non è solo della politica : Il mercato punisce gli istituti di credito. Perché il boom dei profitti del primo trimestre si spiega anche con operazioni straordinarie E la ristrutturazione del settore, avviata con colpevole ritardo, non è ancora stata completata Parte la dieta di Btp "

Carlo Cottarelli convocato per domattina al Colle. Buffagni (M5s) : “È la risposta alle finanze non alla politica” : Esce Giuseppe Conte, entra Carlo Cottarelli. La crisi istituzionale senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana ha un nuovo protagonisti. L’ex commissario straordinario alla spending review del Governo Renzi è stato convocato per domattina al Colle da Sergio Mattarella, che con ogni probabilità gli darà il mandato di formare un governo del presidente. In pratica, si tratta dello scenario prospettato dal Capo dello Stato il 7 ...

Usa - politica con Venezuela non cambia : ROMA, 27 MAG - "Gli Stati Uniti - afferma una nota della Casa Bianca - ringraziano il regime di Maduro per il rilascio del cittadino statunitense Joshua Holt e della sua moglie Venezuelana ...

'Ridirei che Matteo Salvini è il più abile - non ammetterlo dimostra solo che la politica è ridotta a tifo' : Claudio Amendola non nasconde il suo apprezzamento per il leader leghista, ma nutre qualche perplessità sul contratto Lega-M5s

Venezuela : Casa Bianca - 'la politica Usa non cambia' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Ridirei che Matteo Salvini è il più abile - non ammetterlo dimostra solo che la politica è ridotta a tifo" : Un Claudio Amendola a tutto tondo sulle pagine de "La Verità": la carriera, lo spettacolo e la politica. E di nuovo Matteo Salvini: "Ridirei che il leader leghista è il più abile, non ammetterlo dimostra solo che la politica è ridotta a tifo"."Forse anziché il migliore, direi il più abile o il più furbo. Aggiungerei anche un 'purtroppo' o un 'ahimé', per evitare l'etichetta di leghista ...

Giovani e politica - la ricerca : "Il 40% non si sente rappresentato dai partiti" : Il rapporto dell'Osservatorio 'Generazione Proteo' della Link Campus University: "Solo 4 studenti su 10 interessati alla politica"

La voce della politica Ad un bilancio 'farsa' non poteva aver seguito che un'approvazione 'farlocca' : Ad oggi, per dovere di cronaca, si è tenuta una sola riunione di Commissione dove è stato possibile ascoltare l'autocelebrazione di Pittella che è venuto a decantare le sue lodi di buon governatore ...

Boom di animali nelle case degli italiani. Enpa : 'la sola a non accorgersene è la politica. Al governo che verrà chiediamo un cambio di ... : UMWEB, Il recentissimo 21.mo rapporto dell'Associazione Nazionale Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli animali da Compagnia , Assalco, , conferma , il grande amore degli italiani per gli ...