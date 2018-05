La nuova ricetta di Iginio Massari | ecco il Panfrutto

'Governo neutro' : nuova formula per vecchia ricetta? Video : La politica italiana, ormai in stallo a due mesi dalla proclamazione delle forze politiche vincitrici, naviga ancora a vista. Alla nona settimana in corso senza un Esecutivo monocolore del tutto impossibile, emersi gli attriti tra i partiti praticamente da subito e tramontata l'idea di un compromesso, il Capo dello Stato -che, in questo periodo, funge da arbitro/guida per tentare una conciliazione fra i più leader chiamati alla responsabilita' ...