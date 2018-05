La nottata di trattative per il nuovo governo Il nodo è sempre Savona 

agi

: È una nottata di trattative per il nuovo governo - Agenzia_Italia : È una nottata di trattative per il nuovo governo - AS3691 : RT @ilfoglio_it: Dopo l'incarico a #GiuseppeConte #Lega e #M5s continuano a lavorare sulla lista dei #ministri. @valentinivaler fa il punto… - ilfoglio_it : Dopo l'incarico a #GiuseppeConte #Lega e #M5s continuano a lavorare sulla lista dei #ministri. @valentinivaler fa i… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Nella Lega a guidare la mediazione con i 5 stelle, riferiscono diversi parlamentari del Carroccio, è Giancarlo Giorgetti. Il partito di via Bellerio ha smentito qualsiasi incontro tra Giorgetti e il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ma - sottolineano le stesse fonti - c'è un confronto aperto sul ruolo di Savona. La proposta di Giorgetti sarebbe quella dello spacchettamento del ministero dell'Economia. Alle Finanze rimarrebbe Savona mentre al Tesoro andrebbe una figura (della Lega) considerata più rassicurante per l'Europa. Inoltre alcune deleghe del Mef potrebbero - secondo questo piano - essere trasferite al sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Ruolo che potrebbe essere ricoperto proprio da Giorgetti. C'è chi riferisce nella Lega che Salvini non avrebbe chiuso ad un'ipotesi del genere. Non si sa se il suo ...