La missione del nuovo premier

Causa e modalità di trasmissione della fibrosi cistica : La fibrosi cistica si sviluppa a Causa della mutazione di un gene chiamato CFTR, che sta per Cystic fibrosis Transmembrane Regulator, traducibile in italiano con Regolatore Transmembrana della fibrosi cistica. Del gene CFTR, posto sul cromosoma 7, sono state individuate oltre 1250 tipi di mutazione, ma il 70% delle persone con fibrosi cistica ha una stessa mutazione denominata allele delta F 508. Trenta mutazioni di altro tipo sono all’origine ...

Le zone d'ombra della Commissione adozioni internazionali : Bambini cambogiani sottratti ai genitori naturali, frode e corruzione, omessa vigilanza... Ecco i tre i fronti critici apertisi negli ultimi mesi

Palermo - il caso del Caravaggio rubato. Per commissione antimafia non è stato distrutto : Rubata e sparita nel nulla da 49 anni, la celebre Natività di Michelangelo Merisi da Caravaggio – portata via dall’oratorio di San Lorenzo, nel cuore storico di Palermo nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 – non è andata distrutta. È la novità che emerge dalla relazione della presidente della commissione parlamentare antimafia nella passata legislatura, Rosy Bindi sull’inchiesta svolta dalla commissione e che sarà ...

Plastica - Greenpeace : plauso per l’impegno della Commissione Europea - ma servono misure più ambiziose : Greenpeace, insieme alla coalizione ReThink Plastic Alliance, accoglie favorevolmente la nuova proposta di direttiva della Commissione Europea sulla Plastica usa e getta e la considera un primo passo, importante e positivo, verso la riduzione degli imballaggi e dei contenitori in Plastica monouso. La proposta prevede, tra i vari provvedimenti, il bando per cannucce, piatti e posate di Plastica usa e getta e l’incremento del riciclo delle ...

Altolà della Commissione UE a prodotti di plastica monouso : Ridurre drasticamente l'inquinamento marino causato dalla plastica, vietando o sottoponendo ad altre restrizioni i 10 prodotti monouso che rappresentano da soli il 70% dei rifiuti in mare. E' questo l'...

VATICANO - Il Card. Filoni apre l'Assemblea POM : "riqualificare evangelicamente la missione della Chiesa nel mondo di oggi" : ...particolari ad essere oneste e trasparenti nel raccogliere e consegnare integralmente il contributo che fedeli e pastori desiderano donare al Santo Padre per l'impegno di evangelizzazione del mondo ...

Stampa tedesca 'Preallerta per i rapporti con l Italia nella commissione del Bundestag sui servizi' : 'Nessun allarme', ma 'inquietudine', 'nessun panico', ma un esame attento degli sviluppi in Italia in queste ore per capire se l'eventuale nuovo governo realizzerà la minaccia di mettersi di traverso ...

Morti in corsia - i medici della commissione non denunciarono per evitare lo scandalo : La commissione Medica dell'ospedale di Saronno , Varese, , chiamata a valutare la segnalazione di alcuni infermieri relativa al 'protocollo' farmacologico applicato dal vice primario del pronto ...

Alcol - la proposta della Commissione : "Accise più basse per i piccoli produttori" : MILANO - Modifiche alle accise che pagano i produttori di Alcol, a vantaggo delle aziende più piccole che vedrebbero così ridursi i costi. È quanto propone la Commissione europea che ...

missione compiuta! Il Partito del Piccione da record : realizzata la canna più lunga del mondo [VIDEO] : Il Partito del Piccione realizza la canna più lunga del mondo, portando in Italia il record ‘stupefacente’: il maxi spinello misura ben 34,70 metri Il Pancio ed i suoi adepti hanno realizzato un esperimento sociale ed un record. I membri del Partito del Piccione hanno preso parte alla progettazione ed alla messa in opera della canna più lunga del mondo, realizzando uno spinello di 34 metri e 70 centimetri e superando il record ...

Gli auspici d'Oltretevere per la missione di Giuseppe Conte - formato dalla scuola del cardinale Silvestrini : Insomma, all'occorrenza sa come muoversi in quel mondo criptato e di difficile lettura. L'understatement che sembra caratterizzare il modo di agire dell'Incaricato, è quasi sicuro che lo ha assorbito ...

Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, oggi 25 maggio 2018: l'attesa del nuovo testo e la centralità della conversione in Cristo. "Cercate la sapienza dello Spirito Santo"

Telepedaggio europeo - via libera della Commissione Trasporti Ue. Si va verso il dispositivo unico : La Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha dato il via libera al servizio europeo di Telepedaggio che mira a rendere omogenei gli impianti (sia dal punto di vista normativo che tecnologico) degli Stati membri, spesso non integrati tra loro. Prima di entrare in vigore, la direttiva dovrà passare dal Parlamento europeo ed essere negoziata con gli Stati membri. “Dando il via libera al Telepedaggio unico europeo, l’Eurocamera ha ...