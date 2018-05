La Meloni in aiuto di Sergio Mattarella Torna l' ipotesi governo Lega-M5s

La Meloni in aiuto di Mattarella Riecco il governo Lega-M5s FdI appoggia i giallo-verdi : L’offerta della Meloni giunge a poche ore di distanza dall’ennesima doppia giravolta di Di Maio che, preso atto del fatto che Salvini non lo avrebbe seguito, non solo ha ritirato i bellicosi propositi di impeachment con annessa protesta popolare Segui su affaritaliani.it

La Meloni va in aiuto di Salvini : 'No ingerenze di Mattarella su Savona' : ... pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia ...