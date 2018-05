La mamma di Di Maio | Mio figlio Luigi è lo scarrafone più bello che ci sia I

huffingtonpost

(Di mercoledì 30 maggio 2018) "? Per me è lopiùche ci sia. È stato sempre un grande comunicatore, un ragazzo con l'innata capacità di trasferire agli altri l'idea dei diritti e dei doveri. Sono unafortunata e, forse grazie all'educazione della famiglia, ha avuto la capacità di interpretare i bisogni degli ultimi. Per me è il migliore dei figli possibili". Sulle pagine del settimanale Oggi, ladiDi, Paola Esposito, parla del, della sua infanzia e di come la carriera politica non l'abbia cambiato: "È rimasto lo stesso. L'ho trovato invece maturato nel suo percorso. Non sa dire bugie"."Era un bambino curioso e tranquillo, si divertiva a giocare con le macchine", dice, "Era pazzo delle Ferrari, gli piaceva andare in giro anche a Carnevale. Giravamo per ore nella villa comunale di Marigliano. Era un paese tranquillo ...