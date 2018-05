La mamma di Allegri è morta Carla Danesi si è spenta | messaggi di cordoglio e silenzio

Grave lutto per Massimiliano Allegri - è morta la mamma Carla : Grave lutto per il ct della Juventus . È morta a Milano, dove era ricoverata in seguito a un peggioramento delle sue condizioni, Carla Danesi, la mamma del ct Massimiliano Allegri . Livornese, 74 anni,...

Juventus - lutto per Massimiliano Allegri : si è spenta a Milano mamma Carla : La mamma di Massimiliano Allegri si è spenta nella notte a Milano, i funerali sono stati celebrati in forma privata Grave lutto per Massimiliano Allegri, secondo quanto riporta l’edizione online del Tirreno si è spenta nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 maggio la mamma dell’allenatore della Juventus, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Ricoverata presso l’ospedale di Milano, la signora Carla Danesi ...

