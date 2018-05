La Mafia ha fatto a pezzi la Natività di Caravaggio per rivenderla

Festa del Fatto - Marco Lillo : “La Mafia? Oggi è portata a trattare. Atteggiamento tipico degli italiani” : “Oggi la mafia è più portata a trattare che a lottare, se ovviamente lo Stato asseconda i suoi voleri”. Il giornalista del Fatto Quotidiano Marco Lillo anticipa alcuni contenuti dell’incontro “Stato e mafie, trattare o convivere?” con Franco Roberti, magistrato e già procuratore nazionale antimafia dal 2013 al 2017, al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. “La trattativa è tipica del popolo ...

Trattativa - Cafiero De Raho : “La Mafia fu legittimata. Ci sono state parti dello Stato che non hanno fatto il loro dovere” : La sentenza emessa dalla corte d’Assise di Palermo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra dice che “la mafia fu legittimata“. È l’opinione di Federico Cafiero De Raho, interviStato al programma i Funamboli su Radio 24. Il procuratore nazionale Antimafia ha commentato la decisione della corte presiduta da Alfredo Montalto, che venerdì ha condannato a pene comprese tra gli 8 e i 28 anni di carcere gli ex ...

Il giurista che definì il processo sulla trattativa Stato-Mafia una "boiata" non cambia idea dopo la sentenza : "Non andava fatto" : Qualche anno fa, in piena bufera mediatica, quando quello sulla trattativa Stato-Mafia veniva definito il processo del secolo, usò parole dure, bollando l'atto di accusa della Procura di Palermo come una "boiata pazzesca". Oggi Giovanni Fiandaca, tra i massimi studiosi italiani di diritto penale, non usa la scure, ma ribadisce dubbi e perplessità manifestati da sempre sul lavoro dei pm palermitani dicendo che il processo non si ...

Trattativa Stato-Mafia - grazie a chi ha fatto sforzi immani per arrivare alla ‘semplice’ verità : Ieri pomeriggio, dopo la sentenza, mi ha chiamata Salvatore Borsellino… è stato difficile trovare parole appropriate da usare e quelle parole non sono arrivate nemmeno oggi. È stato difficile anche gioire al cento percento. Ho pensato agli sforzi immani che alcuni (pochi) uomini devono sobbarcarsi per arrivare alla “semplice” verità, alla solitudine che spesso li circonda, al sarcasmo che i loro detrattori usano per criticare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 aprile : Stato-Mafia : condannati a 12 anni Mori - Subranni e Dell’Utri : La trattativa condannati Stato e mafia: 12 anni a Dell’Utri e Mori I carabinieri colpevoli dei fatti del ‘92-’93, l’ex senatore per i successivi. Al boss Bagarella 28 anni di Giuseppe Lo Biancoe Sandra Rizza È Stato la mafia di Marco Travaglio Quella di ieri, 20 aprile 2018, è una data storica, come la sentenza che l’ha segnata. La sentenza che chiude il processo di Norimberga allo Stato italiano. Riscrive la storia della fine della Prima ...

Mafia : legale Mori ai giornalisti - avete fatto circo mediatico : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "avete fatto un circo mediatico...". Così, l'avvocato Francesco Romito, legale del colonnello Giuseppe De Donno, prima di lasciare l'aulsa bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, rivolgendosi ai giornalisti. Poi, ha aggiunto: "Non ho niente da dire, aspettiamo le mo

Mafia : pm Tartaglia - sentenza dimostra che processo andava fatto : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – “Il dispositivo parla da solo, è molto chiaro. E’ un dispositivo che dimostra una cosa importantissima, cioè che questo processo doveva essere assolutamente fatto e che abbiamo lavorato bene, con serieà al di là di ogni polemica o critica”. Così il pm Roberto Tartaglia, prima di lasciare l’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dopo la sentenza del processo sulla trattativa ...

Mafia - smantellata rete di Messina Denaro. Le intercettazioni choc : “Hanno fatto bene a sciogliere il bambino nell’acido” : “Vedi, una statua gli devono fare, una statua, Padre Pio ci devono mettere allo zio Ciccio. E a quello accanto. Quelli sono i santi”, si sente nella conversazione captata dai magistrati. I due interlocutori fanno riferimento sia a Matteo Messina Denaro che al padre, Francesco Messina Denaro, morto qualche anno fa. “Io ho le mie vedute… è potuto essere stragista”. E ancora: “Ha fatto bene!” a sciogliere ...

Mafia - vogliono uccidere Paolo perché ha fatto il cronista. Invece il boss Giuliano è libero : Salvatore Giuliano è libero. Il boss Salvatore Giuliano che controlla Pachino, provincia di Siracusa, con il suo gruppo criminale è libero. Esce, incontra persone, chiacchiera, si gode il sole. Proprio lui, protagonista della pianificazione, come emerso da un’inchiesta della Procura di Catania, di un attentato omicida nei confronti del giornalista Paolo Borrometi. vogliono uccidere Paolo perché ha fatto il cronista, ha raccontato senza ...

Mafia a Ostia - proiettile in una busta per Federica Angeli di Repubblica spedita nella redazione del Fatto : Un proiettile avvolto in due tovaglioli, in una busta indirizzata alla cronista di Repubblica Federica Angeli, è arrivato nei giorni scorsi per posta alla redazione romana del Fatto quotidiano. Chi ha spedito la missiva ha sbagliato indirizzo, o forse ha sbagliato giornale. Ci siamo accorti del proiettile e abbiamo avvisato la polizia che è venuta in redazione a sequestrare la busta, all’interno della quale non c’era ...

Mafia : legale Riina - non avrebbe mai fatto patti con l'Arma : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Totò Riina, il capoMafia morto lo scorso novembre, "non avrebbe mai fatto un accordo con chi indossa la divisa, questa è una tesi assurda". Così, l'avvocato Luca Cinaferoni, legale del boss, durante l'arringa difensiva del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, i

