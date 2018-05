La lotta all' Aids si fa anche a colpi di pennello

Smog - la Regione Lazio a Greenpeace : “La lotta all’inquinamento è una nostra battaglia” : ”Ciao Greenpeace, qualsiasi stimolo è ben accetto. Proprio per questo ribadiamo che la tutela dell’ambiente e la lotta alle emissioni inquinanti sono la nostra battaglia. In questi anni nel Lazio abbiamo cambiato le cose come mai prima“. Così la Regione Lazio risponde alle sollecitazioni di Greenpeace ribadendo il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e la lotta alle emissioni inquinanti. “Efficientamento ...

Probabili formazioni / Francia Italia Under 21 : quote - le ultime novità live. I ballottaggi aperti : Probabili formazioni Francia Italia Under 21: quote e novità live su moduli e titolari. Le mosse, le scelte di Ripoli e Di Biagio per la partita amichevole(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:52:00 GMT)

La magistratura - la lotta alle Br e quella alla mafia : Nel fine settimana, mentre succedevano cose di grande importanza che riempivano molte pagine in tutti i giornali, il Corriere della Sera ha utilizzato una delle pagine residue per pubblicare una interessante intervista di Stefano Lorenzetto a un generale dei carabinieri, Gian Paolo Sechi, che negli

Elezioni in Colombia : il ballottaggio è inevitabile : La Colombia che si appresta a scegliere il suo nuovo presidente, dopo gli otto anni di Juan Manuel Santos, è un Paese divenuto, negli ultimi venti anni, la quarta economia dell'America latina. Bogotà,...

lotta alla criminalità : ondata di controlli e perquisizioni nei quartieri : BRINDISI - Anche la scorsa notte , fra domenica 27 e lunedì maggio, i carabinieri del comando provinciale di Brindisi sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio che ...

In Colombia si va al ballottaggio tra Ivan Duque e Gustavo Petro : Nessuno dei candidati alle elezioni presidenziali di domenica ha ottenuto più del 50 per cento dei voti: si vota di nuovo il 17 giugno The post In Colombia si va al ballottaggio tra Ivan Duque e Gustavo Petro appeared first on Il Post.

Roland Garros 2018 : Francesca Schiavone lotta - fatali due tie-break. L’azzurra eliminata al primo turno dalla giovane Kuzmova : Francesca Schiavone lotta ma due tie-break le sono fatali nel primo turno del Roland Garros 2018 contro la giovane slovacca Viktoria Kuzmova, n.84 del mondo. Un 7-6 7-6, in 1 ora e 42 minuti di partita, che lascia un po’ d’amarezza alla Leonessa, uscita di scena però a testa alta. Nel primo set la lombarda è subito costretta ad inseguire: indietro di un break nel quarto game, in un turno al servizio negativo. Francesca, però, non ...

Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League : le probabili formazioni. Ballottaggio Bale-Isco - sfida stellare tra Salah e Ronaldo : La notte delle stelle sta per avere inizio. Real Madrid e Liverpool sono pronti a contendersi a Kiev stasera, sabato 26 maggio, la coppa dalle grandi orecchie nella Finale di Champions League 2017-2018. I Galacticos sono reduci da due trionfi consecutivi e si apprestano a disputare la quarta Finale negli ultimi cinque anni, segnale evidente di un gruppo formidabile e capace di segnare un’era. I Reds, dal canto loro, sono giunti ...

Paolo Savona - il «lottatore» fuggito dalla guerra e andato al Bilderberg : «La mia prima “sensazione di vita” fu quando nel 1943, all’età di 7 anni, mi caricai una valigia in spalla per fuggire da Cagliari, poche settimane prima che la casa della mia famiglia venisse bombardata e distrutta». Quella, è stata l’ultima volta che Paolo Savona è fuggito. Nei successivi 75 anni l’economista di origini sarde ha scelto di lottare, in un modo nell’altro. Prima all’Università, poi al servizio ...