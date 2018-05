La fake news di Di Maio sul suo incontro con Savona

Facebook : i dati degli utenti agli scienziati contro le fake news : Facebook non demorde e ci ricasca, ma questa volta mette le mani avanti. Tutti i dati degli oltre due miliardi di utenti saranno a disposizione di scienziati per la lotta alle fake news. L’ombra di Cambridge Analytica ritorna ad oscurare il social network blu? Non proprio, ma porre attenzione non guasta. Se c’è una cosa che con lo scandalo della divulgazione dei dati degli utenti di Facebook abbiamo imparato è che Mark Zuckerberg ...

Come combattere le fake news in ambito sanitario : Come vengono scelte le notizie di salute che vengono pubblicate sul Corriere della Sera? Che criteri vengono usati per la scelta delle notizie? Ce lo spiega il Dott. Luigi Ripamonti, medico, giornalista, responsabile di Corriere Salute, le pagine settimanali sulla salute del Corriere della Sera, e della sezione Salute di Corriere.it. La risposta è piuttosto semplice. “Essenzialmente ci rifacciamo al tipo di fonte. In altre parole esistono delle ...

fake news - Papua Nuova Guinea banna Facebook per un mese : (Getty Images) Pulizie di primavera: un mese di blocco di Facebook per scandagliare la piattaforma in cerca degli utenti fasulli e degli effetti che il sito ha sulla popolazione. Questa la decisione della Papua Nuova Guinea, comunicata dal Ministro delle Comunicazioni Sam Basil, che ha spiegato come, nell’arco del periodo di pausa, gli analisti del suo diparimento potranno condurre approfondimenti. Ammettendo una seria preoccupazione per ...

Facebook al bando in Papua Nuova Guinea : stop a fake news e porno : Il governo della Papua Nuova Guinea ha deciso di mettere al bando Facebook per un mese al fine di fare pulizia di profili falsi e per studiare l'effetto che il social network sta avendo sulla ...

Riesplode la bufala Pertini sui Ministri scelti dal governo : fake news anti Mattarella : Sta circolando proprio in queste ore quella che potremmo definire tranquillamente la bufala Pertini, in relazione a quanto avvenuto nel corso degli ultimi giorni nel panorama della politica italiana. Dopo alcune precisazioni condivise su queste pagine in merito ai poteri del Presidente della Repubblica, provando a chiarire alcuni aspetti inerenti la scelta di rifiutare Savona come Ministro dell'Economia, oggi tocca concentrarsi su un altro ...

PENSIONI E COTTARELLI/ Le fake news svelate dal Premier in pectore : Carlo COTTARELLI ha avuto l'incarico di formare un governo. GIULIANO CAZZOLA ricorda cos'ha evidenziato l'ex commissario alla spending review in tema di PENSIONI(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:07:00 GMT)LAVORO E POLITICA/ Giovani e pensionati, lo squilibrio da cancellare in Italia, di M. FerliniLETTERA/ C'è disoccupazione ma non si trovano lavoratori, vi spiego perché, di D. Possi

Addio alle fake news con WikiTribune : la novità dal Wired Next Fest 2018 Video : Al Wired Next Fest 2018, la fiera dell'innovazione tenuta a Milano, è stato presentato un progetto ambizioso che punta a rivoluzionare il modo di fare notizia: si tratta di WikiTribune. Fondato da Jimmy Wales fondatore di Wikipedia e Orit Kopel CEO della Jimmy Wales Foundation for Freedom of Expression, come annunciato da quest'ultima sul palco della fiera il programma mira a fornire la più pura esperienza giornalistica a cui chiunque, da tutto ...

Addio alle fake news con WikiTribune : la novità dal Wired Next Fest 2018 : Al Wired Next Fest 2018, la fiera dell'innovazione tenuta a Milano, è stato presentato un progetto ambizioso che punta a rivoluzionare il modo di fare notizia: si tratta di WikiTribune. Fondato da Jimmy Wales (fondatore di Wikipedia) e Orit Kopel (CEO della Jimmy Wales Foundation for Freedom of Expression), come annunciato da quest'ultima sul palco della fiera il programma mira a fornire la più pura esperienza giornalistica a cui chiunque, da ...

La Scienza italiana tra illusioni - colpi di stato e fake news made in Europe : Con buona pace di chi crede che le fake news siano un fenomeno essenzialmente giornalistico, emendabili sempre e comunque dalla Scienza. Secondo il ben noto dossier di Lancet dedicato al tema, lo ...

Governo - le frasi di Cottarelli sull'uscita dall'euro sono una fake news : la pagina 176 non esiste : ...non è così distante da quello espresso da Paolo Savona nel suo libro e che il capo dello Stato avrebbe citato tra i motivi che lo hanno spinto a non accettare la sua nomina a ministro dell'Economia. ...

I media e le fake news di Hamas : Il movimento terroristico di Hamas ha un “modus operandi semplice: mentire” e alcuni media internazionali sono caduti nelle sue bugie, riportando quanto accaduto a Gaza nelle scorse settimane. A sostenerlo, in un editoriale pubblicato dal Wall Street Journal, il portavoce dell’esercito israeliano Ro

Tumori : Nasce il primo portale contro le fake news in oncologia : Un vero e proprio argine contro il dilagare delle fake news sul cancro. Nasce il primo portale contro le bufale in oncologia, realizzato da Fondazione AIOM e AIOM (Associazione Italiana di oncologia Medica). È lo spazio virtuale in cui i cittadini possono trovare risposte certificate a molte domande su cui negli ultimi anni presunti esperti (inclusi alcuni medici) hanno “elaborato” e diffuso teorie del tutto prive di basi scientifiche. Il ...

Nadia Toffa contro la fake news sulla sua morte/ Rita Dalla Chiesa : “Una donna tostissima” : Nadia Toffa contro la fake news sulla sua morte: la sua ironia colpisce la Rete e il mondo dello spettacolo. Rita Dalla Chiesa: “Una donna tostissima”. Le ultime notizie sulla Iena(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:48:00 GMT)

Nadia Toffa è morta - ma è una fake news/ La Iena ci scherza : “Così mi avete allungato la vita” : "Nadia Toffa è morta". La fake news virale su Facebook e Twitter fa il giro del web e fa infuriare i fan della Iena che preferisce, per il momento, non replicare.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:50:00 GMT)