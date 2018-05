La dieta vegetariana fa bene alla salute del cuore | ecco i benefici

meteoweb.eu

: #alimentazione Dieta vegetariana e mediterranea, entrambe efficaci per la prevenzione del rischio cardiovascolare.… - ambulatoribari : #alimentazione Dieta vegetariana e mediterranea, entrambe efficaci per la prevenzione del rischio cardiovascolare.… - malfoystears : Tbh sto iniziando a pensare di diventare vegetariana ma è un'idea molto astratta perché 1. Non so se sono in grado… - Giovampiero : Quali sono i benefici di una dieta vegetariana? -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Le diete vegetariane, in particolare quelle vegane, sono associate ad una migliorecardiovascolare, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine. I ricercatori hanno analizzato molteplici prove cliniche e studi osservazionali e hanno scoperto che i modelli alimentari a base vegetale possono prevenire e anche annullare l’aterosclerosi (irrigidimento e perdita di elasticità delle pareti delle arterie) e diminuire altri marcatori del rischio di malattie cardiovascolari, come pressione alta, lipidi nel sangue e peso corporeo. L’analisi ha svelato che una: riduce il rischio di morte a causa di malattie cardiovascolari del 40%; riduce il rischio di coronaropatie del 40%; apre totalmente o parzialmente le arterie ostruite nel 91% dei pazienti; riduce il rischio di ipertensione del 34%; è associata ad una riduzione ...