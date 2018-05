La denuncia del sindacato | Licenziato lavoratore non vedente Scatta lo

Roma - bidella licenziata per denuncia contro maestra violenta : “Cerco lavoro” : Roma, bidella licenziata per denuncia contro maestra violenta: “Cerco lavoro” A Pomeriggio Cinque l’appello per aiutare Barbara Nasso disoccupata dopo aver segnalato gli abusi di un’insegnante. Continua a leggere L'articolo Roma, bidella licenziata per denuncia contro maestra violenta: “Cerco lavoro” proviene da NewsGo.

Erice - lega il cane ad un palo della luce e lo abbandona. denunciato un uomo : Un uomo di circa 50 anni, ha abbandonato il suo cane di piccola taglia, legandolo ad un palo della luce con un piccolo guinzaglio, per poi andarsene via. E' accaduto ieri in Via dei Pescatori, nel ...

Ambulanza sequestrata - la svolta : 4 denunciati - il giallo del centauro : Hanno un volto, un nome, un profilo conosciuto alle forze dell'ordine. Sono in quattro, sono stati denunciati dalla polizia, su di loro è stato aperto un fascicolo in Procura: sono accusati di ...

denunciati per aver preso a sassate le finestre dell'Industriale : uno è minorenne : Sono stati Denunciati per aver preso a sassate i vetri delle finestre dell'istituto industriale 'Marconi' di Campobasso . Si tratta di due giovani del capoluogo : un 19enne e un minorenne, sorpresi, ...

Roma - bidella licenziata per aver denunciato una maestra violenta : Perdere il lavoro per aver fatto il proprio dovere: è quanto successo a Barbara Nasso , ex bidella di una scuola materna di Roma . La donna è disoccupata dal 2015 dopo aver registrato e denunciato, ...

Bomba a Limbadi - madre vittima denuncia il Ministero dell'interno : Una denuncia contro la Prefettura di Vibo, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Vibo e il Ministero dell'interno è stata presentata da Rosaria Scarpulla, madre di Matteo ...

Federico Zini uccide l'ex Elisa Amato e si suicida/ Le amiche della ragazza : Dovevamo denunciarlo : Federico Zini uccide l'ex Elisa Amato e si suicida, Facebook tanto dolore e tanta rabbia nei confronti dell'attaccante del Tuttocuoio. Il parroco, "la famiglia Amato lo ha perdonato". «Mio figlio era un ragazzo solare, aveva rinnovato il contratto con il Tuttocuoio, aveva prenotato le vacanze in Sardegna, tutto sembrava andare bene». A parlare è il padre di Federico Zini, il calciatore che ha ucciso l'ex fidanzato Elisa Amato e poi si ...

Degrado a Randello - denuncia di Fare Verde Onlus Vittoria : Andrea Dell'Agli interviene con un comunicato per denunciare il totale disinteresse dell'amministrazione per un bene di grande interesse

Morti in corsia - i medici della commissione non denunciarono per evitare lo scandalo : La commissione Medica dell'ospedale di Saronno , Varese, , chiamata a valutare la segnalazione di alcuni infermieri relativa al 'protocollo' farmacologico applicato dal vice primario del pronto ...

Maestra delle scuole elementari - ma anche spacciatrice. denunciata 45enne : A tradire la prof è stato un errore di indirizzo. Un pacco contenente droga è stato infatti spedito dalla donna al destinatario sbagliato, in provincia di Como. Il cittadino insospettito ha subito dato l'allarme ai carabinieri.

Ne La mafia uccide solo d’estate 2 gli effetti della denuncia di Lorenzo : anticipazioni episodi del 24 maggio : Penultimo appuntamento con La mafia uccide solo d'estate 2 su Rai1: nella serata di questo giovedì 24 maggio, come ormai di consueto, saranno trasmessi due nuovi episodi della fiction ideata da Pierfrancesco "Pif" Diliberto e diretta da Luca Ribuoli. La serie è tratta dal film omonimo, scritto, diretto e interpretato da Pif. La serata si aprirà con il nono episodio della serie, intitolato "Un fatto di chimica": centrali saranno la fuga di ...

Fanno "train surfing" aggrappandosi alle carrozze del treno : due 20enni denunciati con supermulta : Entrambi, dopo essere stati bloccati dalla polizia ferroviaria a Torino Porta Nuova, sono stati denunciati dalla polfer per interruzione di pubblico servizio e multati di 550 euro per aver fatto 'train surfing', una folla moda che in passato ha già fatto delle vittime.