La crisi italiana sta causando problemi in tutto il mondo

Il Tesoro Usa : "crisi italiana esaminata al G7 - ma per ora non c'è impatto sistemico" : ... in Canada, vedrà riunirsi intorno al tavolo i ministri dell'Economia e i direttori centrali dei sette 'Grandi' e delle più importanti istituzioni finanziarie del pianeta. In vista di questo ...

Sulla stampa estera la crisi italiana che spaventa i mercati : Roma, 30 mag. , askanews, Sulla stampa estera a tenere banco è la crisi italiana e la sua ricaduta immediata sull'Eurozona e sui mercati di tutto il mondo che hanno chiuso con grosse perdite, da Wall Street alle borse asiatiche. Sia il New York Times, che il Wall Street Journal e il Financial Times dedicano …

EUR/USD travolto dalla crisi italiana : la discesa non è finita : ... come anticipato prima, ad alimentare le vendite sono i timori legati alla situazione politica dell'Italia e della Spagna. Gli investitori sono preoccupati perchè ad essere in difficoltà sono due ...

È "impingement" la parola più cercata su Google sulla crisi politica italiana : “Vogliamo l’impingement contro Mattarella!”. No, non è un refuso di chi scrive quello che avere letto. O meglio, è un errore che i trend di Google hanno registrato negli ultimi giorni dopo gli annunci dardeggianti di Luigi di Maio nei confronti del Quirinale, reo di aver posto il veto su Savona e aver fatto crollare le ambizioni gialloblu. Gli elettori del Movimento 5 Stelle e della Lega, e molti altri utenti, ...

La crisi istituzionale italiana nella stampa straniera : “La crisi di governo italiana era già la più lunga dalla fondazione della repubblica, dopo la seconda guerra mondiale. Ora è diventata una crisi istituzionale, con implicazioni per l’intera Unione europea”, scrive l’Economist. Leggi

La reazione dei mercati alla crisi italiana : La persona indicata da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la guida del ministero dell'Economia e le Finanze, Paolo Savona, aveva posizione molto anti-europee che poteva spaventare i mercati. ...

Notizie del giorno : Mattarella e la crisi italiana : Notizie del giorno: il Presidente Mattarella bocci Savona come ministro dell’Economia e Giuseppe Conte ha annunciato di aver rimesso il suo mandato per l’impossibilità di costituire un governo. Notizie del giorno: Conte rinuncia, Mattarella chiama Cottarelli Sergio Mattarella non ha cambiato idea e ha bocciato Paolo Savona come ministro dell’Economia. Il professore aveva provato ad ammorbidire in giornata la sua posizione, rilasciando una ...

La crisi italiana e l'effetto Cottarelli sui mercati : E ciò se per gli investitori si traduce in un calo dei consensi verso un'allocazione di portafoglio a favore dei mercati italiani, anche tutta l'ondata positiva messa in moto nell'economia reale dai ...

Trump fa volare il petrolio - la crisi italiana colpisce banche e Btp : Salgono i rendimenti in tutto il mondo, non solo i Btp. I Treasury Bill a dieci anni tornano a 2,98%. Il Bond decennale australiano a 2,78%, da 2,73% di ieri. GIAPPONE, TORNANO A SALIRE GLI STIPENDI ...

Notizie del giorno : crisi siriana e politica italiana : Notizie del giorno. crisi siriana: secondo gli Usa e Regno Unito, siriani e russi starebbero bloccando l’accesso alla zona incriminata. Trattative governo: si avvicina l’esito della trattativa sul governo che ha accompagnato l’Italia nell’ultimo mese. Notizie del giorno: crisi siriana News. L’attenzione sulla delicata situazione siriana si è spostata sugli ispettori dell’Opac, organizzazione per la proibizione delle armi chimiche incaricata di ...

[Il retroscena] La crisi italiana è più forte dei 130 missili americani. Centrodestra a pezzi e M5s con la Nato. Il Pd verso la svolta : E al netto dei bollettini bellici dal fronte mediorientale, questi sì passibili di repentine accelerazioni, il barometro della politica oggi dovrà concentrarsi sulle capacità diplomatiche dei nostri ...

crisi siriana : la politica italiana si spacca : Lega e Pd si scontrano. Salvini sente puzza di guerra nascosta sotto le fake news. Tutte le forze politiche chiedono a Gentiloni di riferire in Parlamento -

«Troppi diritti» - la cruda diagnosi della crisi italiana secondo Alessandro Barbano : C?è una diagnosi fulminante all?inizio del libro di Alessandro Barbano intitolato ?Troppi diritti. L?Italia tradita dalla libertà? (Mondadori, 2018), ed...