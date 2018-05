La crisi di governo giova a La7Il successo della formula CairoTerza rete dopo Rai1 e

Governo - media Usa temono per l’euro. Nyt : “Prospettiva di uscita dell’Italia più pericolosa di crisi greca e Brexit” : “L’incertezza dell’Italia spinge l’euro in primo piano, l’ultimo posto che l’Europa vuole”. E ancora: “L’Italia scatena il timore globale di una nuova crisi dell’euro“. I titoli del New York Times e del Wall Street Journal danno l’idea di come i media statunitensi vedano la crisi politica del nostro Paese, che occupa l’apertura dei loro siti. Le elezioni anticipate “sarebbero un brutto ...

Governo : Gros-Pietro - certo che Mattarella condurrà Italia fuori da crisi (2) : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – A chi gli chiedeva, poi, cosa ne pensasse sulla recente decisione dell’Ecofin di approvare il pacchetto banche che prevede misure volte a contenere il rischio, ma non a condividerlo, il numero uno di Ca’ de Sass risponde: “Il processo di costruzione è in corso e quindi anche il progetto è soggetto a delle modifiche”. Ed è per questo che “l’Italia deve essere parte attiva ...

Governo : Gros-Pietro - certo che Mattarella condurrà Italia fuori da crisi (2) : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – A chi gli chiedeva, poi, cosa ne pensasse sulla recente decisione dell’Ecofin di approvare il pacchetto banche che prevede misure volte a contenere il rischio, ma non a condividerlo, il numero uno di Ca’ de Sass risponde: “Il processo di costruzione è in corso e quindi anche il progetto è soggetto a delle modifiche”. Ed è per questo che “l’Italia deve essere parte attiva ...

Governo : Gros-Pietro - certo che Mattarella condurrà Italia fuori da crisi : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – “Noi non siamo preoccupati. Siamo convinti, e io personalmente in particolare, che il presidente della Repubblica Mattarella sappia condurre ad una conclusione che assicuri all’Italia il Governo che in questo momento è necessario”. Così il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione della nona edizione del censimento ‘I luoghi del ...

Caos governo - il film di una crisi drammatica : video - : Uno scontro che inizia con l'arrivo al Colle di Giuseppe Conte con la lista dei ministri e il rifiuto del presidente della Repubblica di firmare la nomina di Savona. Poi, la decisione del Capo dello ...

crisi di governo - le uniche due strade di Mattarella per uscirne : Caro Presidente Sergio Mattarella, la situazione politica italiana mi pare così ingarbugliata, con errori politici commessi da tutti, che spero non se ne abbia a male se a questo punto anche una pulce come me si permette di avere i suoi colpi di tosse. Con tutta la modestia di cui sono capace, vorrei sottoporle quelle che per me sono, a questo punto, le uniche due strade percorribili per cercare di uscire al più presto dalla Crisi politica e ...

crisi di governo - guida galattica per neocostituzionalisti : Il murales Tvboy apparso qualche settimana fa nei pressi di Montecitorio In effetti anche i più immarcescibili sostenitori dei vari schieramenti, partiti, movimenti, correnti e correntine se ne saranno resi conto. Se qualcuno parla di Scherzi a parte, qualcun altro rispolvera le vecchie Comiche. Le trattative per il nuovo governo hanno assunto negli ultimi giorni tinte tanto fosche quanto grottesche: sembra di essere precipitati nel video di ...

La teoria dei giochi e la crisi di governo : Il Prof. Savona in questi giorni ha spiegato – a proposito della sua simulazione di uscita dall'euro – che in realtà si trattava dell'applicazione della teoria dei giochi.Molto nota tra gli economisti, teorizzata da una delle menti matematiche più brillanti della storia (l'economista e matematico John Nash da poco scomparso), la teoria dei giochi viene spesso usata dagli economisti per "gestire" o spiegare i fenomeni ...

crisi istituzionale : le pagelle ai protagonisti della crisi di governo : La dignità di Mattarella, l’intuito di Berlusconi, l’irrilevanza del Pd e la notorietà passeggera di Conte. I voti ai protagonisti delle ultime concitate ore

crisi governo - spread Btp a due anni vola a 313 - massimi dal 2012 : Lo spread tra il Btp a due anni e il corrispondente titolo tedesco vola a 313 punti base, ai massimi dal 2012 quando l'Italia era nel pieno della Crisi finanziaria. Il titolo italiano rende il 2,38%. ...

Mattarella e l’impeachment virale : tutti i meme sulla crisi governo : Il primo a parlare di impeachment è stato Luigi Di Maio. Il leader pentastellato ha evocato la messa in stato di accusa del Presidente previsto all’articolo 90 della Costituzione in caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione stessa rispolverando un termine in disuso che ha scatenato la curiosità di molti. LEGGI ANCHEgoverno, tutto quello che c'è da sapere sulla crisi istituzionale I picchi di ricerca su Google però rivelano che gli ...

'Pomeriggio Cinque' : crisi di Governo - interviene Matteo Salvini : Nella puntata di Pomeriggio Cinque del 28 maggio 2018, Barbara D’Urso ha intervistato il leader della Lega, Matteo Salvini, per parlare degli scenari futuri e degli accordi elettorali. Il leghista è apparso molto deluso con una voglia di scaricare tutta la rabbia accumulata dopo aver ricevuto il veto che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha messo sulla proposta del professor Savona come ministro dell’Economia. Matteo Salvini: le ...

crisi di governo - Spread a quota 235. Piazza Affari perde oltre il 2% - Sky TG24 - : Mercati in grande difficoltà per le preoccupazioni sulla Crisi politica italiana . Il Ftse Mib ha chiuso la giornata con un calo del 2,08%: praticamente azzerati i guadagni accumulati da inizio 2018. ...

crisi di governo - la tv stravolge i palinsesti : cosa cambia nella programmazione : Il momento delicatissimo della politica italiana non poteva non ripercuotersi anche sui palinsesti televisivi di una delle giornate più complicate della storia recente...