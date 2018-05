La crisi del debito pubblico | si può superare solo con l' Europa e non contro di essa

'Ricominciamo' di Adriano Pappalardo è la canzone della crisi : È la canzone della crisi più pazza del mondo. Quella per cui si chiude il governo giallo-verde ma anzi no, si riapre la possibilità che nasca, in cui Di Maio getta la spugna e poi la riprende e Salvini in pó pure lui, e si torna sempre all'...

MATTARELLA SOTTO ATTACCO/ Non è lui la causa della crisi - ecco perché : MATTARELLA non è la causa della crisi, ma il punto di incontro di una necessaria distinzione, dimenticata dai partiti, tra piano politico e piano delle garanzie. LORENZA VIOLINI(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 06:01:00 GMT)IL VETO DI MATTARELLA/ Un no che "aiuta" i padroni stranieri dell'Italia e i populisti, int. a M. EspositoCAOS SU MATTARELLA/ Da arbitro a giocatore: tutti i rischi di un cambio di ruolo, di D. Marchetti

Dall'impeachment a Cottarelli - FAQ della crisi : Dopo il voto del 4 marzo, come nel gioco dell'oca, siamo più volte tornati al punto di partenza:

crisi istituzionale : le reazioni della politica locale : ... di alleanze e di amicizie che in settant'anni hanno consentito all'Italia di diventare la settima economia del mondo. Io credo - conclude Borghi - che dobbiamo mettere in campo una azione di unità ...

crisi istituzionale : le pagelle ai protagonisti della crisi di governo : La dignità di Mattarella, l’intuito di Berlusconi, l’irrilevanza del Pd e la notorietà passeggera di Conte. I voti ai protagonisti delle ultime concitate ore

Bankitalia - Visco : «Il destino dell'Italia è quello dell'Europa. Uscire dalla crisi? Sta in noi» : «Il destino dell'Italia è quello dell'Europa», il cui sviluppo «determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende». Lo dice il governatore di Bankitalia,...

Mediobanca : come cambia il portafoglio con la crisi dello spread : ... viceversa, gli esperti avvertono che ad essere meno colpiti sono soprattutto i gruppi industriali e quelli con brand ben noti all'estero, meno dipendenti dall'economia domestica: la riduzione delle ...

SPREAD & ATTACCO DEI MERCATI/ E' la Bce il vero 'pilota' della crisi : SPREAD, ATTACCO dei MERCATI, caos su Mattarella e Governo Cottarelli: qual è il nesso tra il crollo dei MERCATI e le pressioni sull'Italia?

La crisi istituzionale è la sconfitta del M5S e la vittoria della Lega : C’è uno sconfitto nella inedita crisi istituzionale che si è aperta con la rinuncia di Giuseppe Conte a formare il governo. È il M5S. Il movimento capeggiato da Di Maio esce male per una serie di motivi: nello scenario che si è aperto, è quello che ha meno possibilità di guadagnare da eventuali nuove elezioni. È uscito col 32,7 per cento dalle urne dello scorso 4 marzo. sarà difficile che quella percentuale, e di conseguenza i seggi in ...

Cosa pensi dell'operato di Sergio Mattarella in questa crisi? Partecipa al sondaggio : Il governo Conte è finito prima ancora di iniziare. Il veto posto da Sergio Mattarella sulla nomina di Savona all'Economia mette la parola fine all'ipotesi di un esecutivo giallo-verde. Attirando però non poche critiche sull'operato del presidente della Repubblica stesso, che potrebbe trovarsi coinvolto in un ...

Notizie del giorno : Mattarella e la crisi italiana : Notizie del giorno: il Presidente Mattarella bocci Savona come ministro dell’Economia e Giuseppe Conte ha annunciato di aver rimesso il suo mandato per l’impossibilità di costituire un governo. Notizie del giorno: Conte rinuncia, Mattarella chiama Cottarelli Sergio Mattarella non ha cambiato idea e ha bocciato Paolo Savona come ministro dell’Economia. Il professore aveva provato ad ammorbidire in giornata la sua posizione, rilasciando una ...

"L'Italia in tumulto". La stampa estera fotografa il "caos" e il "subbuglio" della crisi politica : All'indomani del tentativo fallito di Lega e 5 Stelle di formare un nuovo governo e la presa di posizione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la crisi italiana finisce sui giornali di tutto il mondo. "L'Italia è in tumulto", titola il Wall Street Journal nella sua edizione online. I quotidiani tedeschi parlano di "sventato pericolo".Quasi tutti i quotidiani stranieri mettono in evidenza la crisi istituzionale che si è aperta ...