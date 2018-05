La birra artigianale piace sempre di più | in Italia mille aziende e 2 650 marchi

Roma - 'Fave&pecorino' e birra artigianale : l'inedito mix del 25 aprile : Il 25 aprile , per i Roma ni, fa rima con gita fuori porta. Ecco perché alcuni dei migliori pub della Capitale mercoledì prossimo si sposteranno appena fuori dal Raccordo per 'Un Mare di birra ... sul ...

La birra artigianale ha raggiunto il picco? : Negli Stati Uniti forse sì, in Italia non lo sappiamo ancora: ma sicuramente c'è stato un rallentamento della crescita del mercato The post La birra artigianale ha raggiunto il picco? appeared first on Il Post.