Kobo Clara HD | un’alternativa a Kindle Paperwhite

wired

: RT @HDblog: Kobo Clara HD ufficiale: ebook entry level da 129 euro - HDblog : RT @HDblog: Kobo Clara HD ufficiale: ebook entry level da 129 euro - Dartonit : Kobo Clara HD ufficiale: dal 5 giugno in Italia la risposta perfetta ad ... - Smartworld - ilmionapoli : Kobo Clara HD, il nuovo e-reader da 6 pollici con schermo nitido -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Un altro, compatto lettore di e-book si aggiunge alla nutrita schiera di gadget del produttore canadese. Si tratta diHD, annunciato oggi dalla società e già disponibile in preordine a partire da queste ore. Il gadget non va a spodestare i più evoluti che il gruppo ha attualmente da offrire — il posto di migliore in assoluto spetta al più ingombranteAura One — ma si qualifica come un’offerta dal rapporto qualità-prezzo molto interessante. Proposto al prezzo di 129 euro e in arrivo il 5 giugno,HD offre infatti un display touch E Ink da 6 pollici ad alta risoluzione (300 ppi, la stessa della carta stampata), 8 gb di memoria integrata e soprattutto un sistema di illuminazione frontale a intensità e tonalità variabili. È questo, specifiche alla mano, l’aspetto che differenziaHD dal suo principale avversario, il lettore...