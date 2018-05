KIEV | UCCISO GIORNALISTA ANTI-PUTIN BABCHENKO Premier Ucraina | “totalitarismo russo”

KIEV - ucciso in casa cronista russo anti-Cremlino : poche ore prima festeggiava la “rinascita” : Kiev, ucciso in casa cronista russo anti-Cremlino: poche ore prima festeggiava la “rinascita” Il giornalista aveva combattuto in Cecenia e seguito la guerra in Georgia. Dal 2017 viveva in Ucraina dopo aver ricevuto minacce; nel 2014 era scampato all’abbattimento di un elicottero militare ucraino Continua a leggere L'articolo Kiev, ucciso in casa cronista russo anti-Cremlino: poche ore prima festeggiava la ...