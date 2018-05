Juventus-Icardi | ag Dybala fa sogna i tifosi bianconeri con un post su twitter

Inter-Juventus - Moratti conferma il clamoroso scambio Higuain-Icardi : scambio Higuain-Icardi – Sembrava una voce destinata a non avere conferma, adesso l’ex presidente dell’Inter Moratti apre ad un possibile scambio tra Higuain-Icardi: “Icardi è un giocatore in costante crescita e il suo vero potenziale non lo conosciamo ancora – ha detto nell’intervista a “FcInterNews” -. Di conseguenza c’è molta curiosità verso quel che ancora può diventare, certamente più ...

Juventus-Inter - scambio clamoroso Higuain-Icardi : Marotta ci prova : Juventus-Inter- La Juventus ci riprova dopo l’affare Gonzalo Higuain targato estate 2016. Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 50 milioni di euro più Higuain per arrivare a Mauro Icardi. L’Inter medita. 50 milioni di euro consentirebbero al club nerazzurro di sistemare […] L'articolo Juventus-Inter, scambio ...

Juventus - ritorno di fiamma per Icardi. Ma l'Inter vuole blindarlo : ritorno di fiamma tra la Juventus e Mauro Icardi . Il club bianconero pensa all'attaccante dell'Inter, già osservato speciale di Marotta e Paratici due anni fa, per rinforzare l'attacco, soprattutto ...

Inter-Juventus 2-3 - le pagelle : Icardi eroico - ecco chi è il peggiore Video : E' terminato poco fa l'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato tra #Inter e #Juventus con la vittoria dei bianconeri per 3-2 in un match che lascera' molti strascichi polemici. Le reti di Douglas Costa nel primo tempo al 13', nella ripresa arrivano le reti di Icardi al 52' e l'autorete di Barzagli al 65' a ribaltare il risultato, ma la Juve non molla e in novanta secondi recupera grazie ai gol di Cuadrado e Higuain all'87' e ...

Inter-Juventus - il dramma di Icardi : Spalletti lo sostituisce - lui piange e poi s'infuria : Esce Mauro Icardi e l' Inter subisce la più clamorosa delle rimonte dalla Juventus . A San Siro va in scena lo psicodramma del capitano argentino dei nerazzurri, che segna il provvisorio 1-1 e lascia ...

Juventus-Inter - Icardi in lacrime dopo il vantaggio bianconero [FOTO] : Juventus-Inter, Icardi in lacrime dopo il vantaggio bianconero, si è disputato il big match valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A, incredibile successo dei bianconeri, partita condizionata dagli incredibili errori arbitrali dal parte dell’arbitro Orsato. La Juventus ribalta tutto nel finale con la rete di Higuain, successo che può essere considerato immeritato. Icardi in lacrime dopo il gol del successo della ...

VIDEO Il gol di Mauro Icardi : Inter-Juventus 1-1. Micidiale colpo di testa - il Napoli spera : la lotta scudetto si infiamma : L’Inter non molla la presa e, nonostante l’inferiorità numerica, ha trovato il pareggio al 52′: Micidiale colpo di testa di Mauro Icardi che così rimonta il gol di Douglas Costa. Inter-Juventus 1-1 e tanto spettacolo a San Siro con tanti episodi discussi: la lotta scudetto si infiamma, il Napoli spera. Di seguito il VIDEO del gol di Icardi. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

LIVE Pagelle Inter-Juventus in DIRETTA : 2-1 - Icardi un cecchino! Barzagli infila la propria porta : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Juventus Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Scala del calcio sarà teatro della partita più di tradizione del “Pallone italico”: il “Derby d’Italia”, definito così da Gianni Brera nel 1967 all’indomani dello Scudetto perso dall’Inter di Helenio Herrera in favore ...