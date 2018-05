Juventus | Higuain | Chelsea e Psg all' assalto Siamo ai saluti?

Juventus - Nedved : 'Higuain e Manduzkic? Non ha senso trattere chi non è felice' : 'Per quanto riguarda Mario, i giocatori vanno sempre accontentati - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport -, non ha senso trattenerli ma devono restare solo se felici, perciò decideremo insieme' . ...

Calciomercato Juventus - si va verso la rottura con Higuain : il Pipita deluso - il possibile sostituto e tutte le altre mosse per centrocampo e difesa : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato la doppietta campionato-Coppa Italia nell’ultima stagione ed adesso si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. In arrivo importanti novità sul fronte del mercato, prevista una sola cessione eccellente che dovrebbe essere quella di Gonzalo Higuain, si va verso la rottura con il Pipita che potrebbe partire per una cifra di circa ...

Juventus - Nedved fa luce sul futuro di Mandzukic e Higuain : “i giocatori non vanno trattenuti” : Pavel Nedved ha parlato del futuro di Mandzukic e Higuain, sottolineando come la Juventus non obbligherà nessuno a rimanere controvoglia Tiene banco in casa Juventus il futuro di Mandzukic e Higuain, pezzi pregiati di un mercato che comincia a regalare le prime emozioni. Il club campione d’Italia non ha intenzione di privarsi dei propri attaccanti, ma non tratterrà nessuno controvoglia come sottolineato da Pavel Nedved. Higuain – ...

Juventus-Inter - scambio clamoroso Higuain-Icardi : Marotta ci prova : Juventus-Inter- La Juventus ci riprova dopo l’affare Gonzalo Higuain targato estate 2016. Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 50 milioni di euro più Higuain per arrivare a Mauro Icardi. L’Inter medita. 50 milioni di euro consentirebbero al club nerazzurro di sistemare […] L'articolo Juventus-Inter, scambio ...

Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni/ L’Inter ci pensa : clamoroso scambio di calciomercato : Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni: L’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso scambio di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:51:00 GMT)

