Jorginho-Manchester City ai dettagli | il Napoli pronto a pagare una clausola per il

calcioweb.eu

: Manchester City-Napoli, l'affare Jorginho si può chiudere attorno ai 47-48 milioni di euro di parte fissa più bonus… - claudioruss : Manchester City-Napoli, l'affare Jorginho si può chiudere attorno ai 47-48 milioni di euro di parte fissa più bonus… - claudioruss : L'affare tra il Napoli ed il Manchester City per Jorginho può essere chiuso già entro la fine della settimana: rifi… - MatteoPedrosi : Confermato interesse del #Napoli per Leandro #Paredes. L'ex Roma, ora allo Zenit, è l'obiettivo numero uno per il d… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ilè attivissimo sul mercato, l’intenzione è quella di regalare una squadra ancora più competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti movimenti in entrata ed uscita. Aiuna cessione molto importante, stiamo parlando del centrocampista, ormai ad un passo dal. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club inglese è disposto a presentare un’offerta leggermente superiore ai 45 milioni (46 o 47), ma ilne chiede più di 50, la distanza è minima e dovrebbe essere limata nei prossimi giorni, per il calciatore quinquennale da quattro milioni. In entrata illadi 30 milioni per Fabian Ruiz, l’altro nome è quello di Paredes. LEGGI ANCHE –> Balotelli più vicino alsecondo i bookie L'articoloai, iluna ...