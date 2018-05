Jorginho-City | l' indizio che arriva dal sito ufficiale del club

'Jorginho - il Napoli rifiuta l'offerta di 45 milioni del City' : LONDRA - Sembrava un derby di Manchester ma il terzo incomodo, e con grandi chance di spuntarla, potrebbe essere il Chelsea . L'oggetto del desiderio è Jorginho , negli ultimi anni cervello del Napoli ...

L'agente di Jorginho : "Trattiamo con il City : trovare l'accordo è facile. Ma dipende dal Napoli" : Il procuratore del brasiliano: "Decide il club visto che il giocatore ha ancora due anni di contratto". Giuntoli su Torreira

Il City vuole Jorginho e Mahrez : Jorginho e Mahrez: sono questi i due nomi che Pep Guardiola ha in testa per rinforzare il Manchester City questa estate. Lo scrive oggi il Daily Maiol, secondo cui la dirigenza citizens avrebbe messo sul piatto 110 milioni di sterline (125 mln di euro al cambio) per assicurarsi il centrocampista italo-brasiliano del Napoli (valutato sui 55-60 milioni di euro) e l’attaccante algerino del Leicester (65-70 milioni di euro). L'articolo Il City ...

Pep chiede Jorginho allo sceicco : 'City - se lo vuoi paga 60 milioni' : Il Napoli è una squadra tosta. E anche come società non ci scherza mica. Quindi anche se arriva lo sceicco del Manchester City e mette sul piatto un'offerta per Jorginho, la risposta è secca: '60 ...