Jorginho-City a un passo | al Napoli 50 milioni La firma dopo la Nazionale

Jorginho-Manchester City ai dettagli - il Napoli pronto a pagare una clausola per il centrocampo : Il Napoli è attivissimo sul mercato, l’intenzione è quella di regalare una squadra ancora più competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti movimenti in entrata ed uscita. Ai dettagli una cessione molto importante, stiamo parlando del centrocampista Jorginho, ormai ad un passo dal Manchester City. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club inglese è disposto a presentare un’offerta leggermente superiore ai ...

Calciomercato Napoli - Jorginho verso il Manchester City : c'è un nuovo indizio : Jorginho, il cervello del Napoli di Sarri, è pronto a fare le valigie destinazione Premier League. La conferma arriva dal suo agente: "Il Manchester City ha fatto un'offerta al Napoli e non...

Jorginho saluta Napoli - l’agente svela : “offerta importante del City” : Il Manchester City, dopo aver perso Fred per la mediana, si è gettato a capofitto su Jorginho, centrocampista del Napoli di Ancelotti “So che al Napoli è arrivata un’offerta dal Manchester City, aspettiamo la risposta degli azzurri che non mi risulta abbiano rifiutato proposte. Se il Napoli troverà l’accordo con il Manchester City valuteremo tutto. Ovviamente il Manchester City sarebbe una meta molto gradita, irrinunciabile”. L’agente di ...

Jorginho-City - l'indizio che arriva dal sito ufficiale del club : Chissà se l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli riuscirà a convincere Jorginho a restare in azzurro. Certamente l'italo brasiliano è uno degli uomini mercato del Napoli, nel senso che ...

'Jorginho - il Napoli rifiuta l'offerta di 45 milioni del City' : LONDRA - Sembrava un derby di Manchester ma il terzo incomodo, e con grandi chance di spuntarla, potrebbe essere il Chelsea . L'oggetto del desiderio è Jorginho , negli ultimi anni cervello del Napoli ...

L'agente di Jorginho : "Trattiamo con il City : trovare l'accordo è facile. Ma dipende dal Napoli" : Il procuratore del brasiliano: "Decide il club visto che il giocatore ha ancora due anni di contratto". Giuntoli su Torreira

Il City vuole Jorginho e Mahrez : Jorginho e Mahrez: sono questi i due nomi che Pep Guardiola ha in testa per rinforzare il Manchester City questa estate. Lo scrive oggi il Daily Maiol, secondo cui la dirigenza citizens avrebbe messo sul piatto 110 milioni di sterline (125 mln di euro al cambio) per assicurarsi il centrocampista italo-brasiliano del Napoli (valutato sui 55-60 milioni di euro) e l’attaccante algerino del Leicester (65-70 milioni di euro). L'articolo Il City ...

Pep chiede Jorginho allo sceicco : 'City - se lo vuoi paga 60 milioni' : Il Napoli è una squadra tosta. E anche come società non ci scherza mica. Quindi anche se arriva lo sceicco del Manchester City e mette sul piatto un'offerta per Jorginho, la risposta è secca: '60 ...