Jennifer Lopez preziosa e sensuale nel nuovo singolo “Dinero” : Le superstar del Bronx Jennifer Lopez e Cardi B sulla scia del denaro insieme al celebre e poliedrico artista DJ KHALED nel nuovo bollente singolo di Jennifer, “Dinero”, da venerdì 1 giugno in radio. Accattivante performer senza eguali nel mondo, la Lopez tira fuori, ancora una volta, il caldo stile vocale che l’ha sempre contraddistinta in un nuovo coinvolgente pezzo, che ha entusiasmato da subito i suoi fan ed estimatori che hanno ...

Chi è Matteo Bocelli? Il figlio di Andrea che canta come papà - ma sfila per Guess e posa con Jennifer Lopez [GALLERY] : Matteo Bocelli posa con Jennifer Lopez per uno shooting fotografico e sogna di fare il modello: ecco com’è cresciuto il figlio di Andrea Matteo Bocelli è uno dei tre figli di Andrea, il tenore italiano dalla fama internazionale. Il 20enne oltre ad essere una promessa del canto lirico italiano (chissà da chi avrà preso?) sogna di fare il modello. Grazie al suo profilo social è possibile vedere Matteo ad eventi di moda tra cui spicca la sua ...

Billboard Music Award - show a Las Vegas con Jennifer Lopez e Janet Jackson : Ai Billboard Music Award , i riconoscimenti assegnati dal magazine statunitense, hanno trionfato soprattutto artisti uomini: Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Drake, Chainsmokers, Luis Fonsi. Ma a ...

BORDERTOWN/ Su Iris il film con Jennifer Lopez e Antonio Banderas (oggi - 17 maggio 2018) : BORDERTOWN, il film in onda su Iris oggi, giovedì 17 maggio 2018. Nel cast: Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Sonia Braga, alla regia Gregory Nava. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 09:09:00 GMT)

Jennifer Lopez : le avevano consigliato di far sparire le sue curve a inizio carriera : Ma JLo aveva risposto con un secco no The post Jennifer Lopez: le avevano consigliato di far sparire le sue curve a inizio carriera appeared first on News Mtv Italia.

Quel mostro di suocera - trama e curiosità del film con Jennifer Lopez e Jane Fonda : Mercoledì 9 maggio alle 21.25 Rai2 trasmette Quel mostro di suocera, commedia divertente per tutta la famiglia diretta da Robert Luketic e interpretato da Jennifer Lopez e Jane Fonda. Quel mostro di suocera: trailer Quel mostro di suocera: trama Charlie, una precaria dallo sguardo latino e dai fianchi forti, incontra davanti all’oceano l’uomo dei suoi sogni, Kevin: bello, biondo, ricco e naturalmente vincente. L’esageratamente ...

QUEL MOSTRO DI SUOCERA/ Su Rai 2 il film con Jane Fonda e Jennifer Lopez (oggi - 9 maggio 2018) : QUEL MOSTRO di SUOCERA, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 9 maggio 2018. Nel cast: Jane Fonda e Jennifer Lopez, alla regia Robert Luketic. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:50:00 GMT)

Met Gala 2018 : Jennifer Lopez ha il taglio medio che tutte vorremmo : Solo una settimana fa Jennifer Lopez ai 2018 Billboard Latin Music Award ha sfoggiato capelli in stile Raperonzolo, lunghezze chilometriche, grazie alle extension, trucchetto molto diffuso tra le star per cambiare in poche ore.-- Adesso al Met Gala 2018 la «forever girl» sfoggia un taglio medio, decretando il lob a taglio tra i più hot per l’estate alle porte. Il lob è un po’ come i capelli rosa, una dopo l’altra le star cedono alla tentazione. ...

Betis - Joaquin da ridere : così imita Jennifer Lopez : 37 anni e non sentirli. In campo, sì, ma anche in… pista. Perchè Joaquin, attaccante del Betis , con un recente passato anche alla Fiorentina, , con il ballo sembra saperci fare. La sua squadra, ...

Jennifer Lopez ha cantato dal vivo una canzone dell'ex fiamma Drake : A fine 2016 Jennifer Lopez e Drake hanno infiammato i giornali di gossip di tutto il mondo, quando hanno postato una foto che li ritraeva teneramente abbracciati , guardala cliccando qui , . I due ...

Jennifer Lopez ha cantato dal vivo una canzone dell’ex fiamma Drake : Una cover di “Teenage Fever” The post Jennifer Lopez ha cantato dal vivo una canzone dell’ex fiamma Drake appeared first on News Mtv Italia.

Jennifer Lopez-Alex Rodriguez : quando i (presunti) tradimenti non contano : Se la foto di Jennifer Lopez che guarda Alex Rodriguez avesse un titolo, sarebbe senza dubbio «La fiducia». Sul red carpet per i 100 anni di Time, infatti, la cantante osserva il fidanzato dal basso verso l’alto, assorta in una specie di adorazione religiosa. Fede, appunto. Che l’estate scorsa le è servita per chiudere in un cassetto le voci del gossip che raccontavano di presunti tradimenti da parte dell’ex giocatore di baseball. «quando è a ...